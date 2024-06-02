SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Tazminat kazandıran sebepler neler?
ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

Tarihi 2 Haziran 2024

Tazminat kazandıran sebepler neler?

Hamilelik veya doğum nedeni ile işten ayrılan işçi, kıdem tazminatına hak kazanır mı?
İşten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçinin, herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Yasal düzenleme açısından hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.

Bir firmada süreli sözleşme karşılığı çalışıyorum. Sözleşmem bitmeden işverenin çıkarması ya da sözleşmem bittikten sonra işten ayrılmam durumunda işe iade veya tazminat gibi bir hak talebimiz olabilir mi? Ahmet H.
Sayın Okurum, iş kanununa göre işe iade hakkından yararlanmak için, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Belirli süreli iş sözleşmelerinde işe iade hakkı bulunmamaktadır.
Dolayısı ile sizin işe iade hakkınız bulunmuyor.
Ancak belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığınızdan ve iş sözleşmeniz süresinden önce haklı bir nedene dayandırılmadan sona erdirilmiş yada erdirilecekse aradaki sürenin ücretini tazminat olarak işverenin ödemesi gerekmektedir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kendi işyerinde SSK’lı çalışılır mı? 26 Mayıs 2024, Pazar Ücretten kesme cezası 03 Mayıs 2024, Cuma İşten ayrılanların sağlık yardımı 28 Nisan 2024, Pazar Performans düşüklüğü fesih nedeni mi? 25 Nisan 2024, Perşembe
Beyoğlu’nda feci kaza: Arabaların arasında sıkışan gencin bacağı koptu!
Feci kaza: Bacağı koptu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mehmet Barlas’ın son konuşmasını eşi Canan Barlas anlattı: 20 kere seçim kazandın arkandayım
Barlas son konuşmalarını anlattı!
Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin hakkında yeni gelişme! Devreye dede girdi! Karara uymazsa ceza alacak!
Dede velayet için devrede!
Türkiye’de il haritası A’dan Z’ye değişiyor! 82-83-84 plaka olacak ilçelerin listesi çıkarıldı
Türkiye'de il haritası A'dan Z'ye değişiyor! 82-83-84 plaka olacak ilçelerin listesi çıkarıldı
Tekirdağ Çorlu Trafik Kazası Haberi: 3 ölü, 4 yaralı!
Çorlu'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı!
SON DAKİKA