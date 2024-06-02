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Saç ekim pazarı 11 milyar doları buldu

Saç ekim sektörü 11 milyar dolar büyüklüğe ulaşırken 2028’de 52 milyar dolar olacak. Türkiye’ye her yıl 2 milyon yabancı tedavi için geliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Haziran 2024 Güncelleme 02 Haziran 2024, 07:00
Saç ekim pazarı 11 milyar doları buldu

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Türkiye sağlık turizminde sayılı ülkelerden birisi olurken burada lokomotifi de saç ekimi oluşturuyor. Küresel saç ekim pazarı bu yıl 11 milyar dolar rakamına ulaşırken Türkiye bu konuda lider konumda. Pazarın 2027'de 40, 2028'de ise 52 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'ye her yıl 2 milyona yakın yabancı saç ekimi için gelirken bunların yüzde 40'den fazlasını bilinenin aksine Avrupalılar oluşturuyor.

İLERİ TEKNOLOJİ KULLANILIYOR
Saç ekim uzmanı Fatma Dursun, Türkiye'nin saç ekiminde lider olmasının sebeplerinin başında yurt dışından gelen danışanlara verilen hizmetin kalitesi ve kullanılan en ileri teknoloji olduğunu söyledi. Dursun, "Bütün bunların yanında gerçekleştirilen operasyonların başarıyla sonuçlanması Türkiye'ye ilgiyi artırıyor. Sağlık kurumlarımızın uluslararası akreditasyona sahip olmasını, sağlık teknolojisinde güncel trendleri yakalamamızı, maliyet avantajını ve dört mevsim turizme elverişli bir bölge olmamızı en çok tercih edilme nedenleri arasında sayabilirim" dedi.

İKİ TEKNİK ÖNE ÇIKIYOR
Fatma Dursun, dünya genelinde yaygın olarak, saç ekiminde iki çeşit teknik kullanıldığını belirterek, "Bir tanesi saçların kesilmesiyle gerçekleştirilen Normal FUE ve Sapphire FUE tekniği oluyor. İkincisi de saçlar kesilmeden uygulanan ve DHI ismiyle anılan yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Bu tekniklerden Normal ve Sapphire FUE üç aşamadan oluşurken DHİ tekniği ise iki aşamayı kapsıyor." dedi. Dursun, sadece saç değil sakal ekimi için de talep olduğunu söyledi.

KARİYER ÖNE ÇIKIYOR
Uluslararası Saç Restorasyon Cerrahisi Derneği'nin yaptığı anketin sonuçlarına göre saç ekimini yüzde 87.3 ile erkekler yaptırıyor. Dünya çapında insanların %34,7'si kariyer nedenleriyle saç ekimi yaptırıyor. %37'si sosyal yaşamlarını iyileştirmek için saç ekimini tercih ediyor. Yine küresel sağlık turizmine katılan kişi sayısı 10 milyonu geçiyor. Pazar ise 100 milyar dolar.

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