Cani anne 'Karagül' çocukları kanlar içindeyken bile canlı yayına devam etmişti! Cezaevinden çıktı, ilk işi bakın ne oldu

Bursa'da "Karagül" adıyla TikTok'ta canlı yayın yapan Merve Ceran'ın yayınlarda kendisine sarılmak isteyen çocuklarını terslemesi ve 7 yaşındaki kızını dövmesi tepkileri de beraberinde getirmişti. Yaptığı bir canlı yayında ise kafasını fırının kenarına çarparak yaralanan çocuğunu kucağına alarak yayınına devam eden Merve Ceran'a tepkiler çığ gibi büyümüştü. Yaşananların ardından Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Merve Ceran'ın 3 çocuğunu devlet korumasına alırken Merve Ceran ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve sosyal medya yasağı getirilen Merve Ceran, tahliye olduktan sonra soluğu yine sosyal medyada aldı. İşte detaylar...