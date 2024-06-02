Daha yeni alınan külahtaki dondurmanın yiyemeden düşmesi

Kolayı annenin izniyle ve onun izin verdiği kadar içebilmek

Misafir geldiğinde uyutulmak

Arkadaşının beslenmesindekilerin, seninkilerden daha iyi olması

Ortada sı.an oyununda en çok ortada kalan olmak

Akşam ezanı ya da babanın eve dönüş vaktinin eve gitme vakti demek olması

Oyunun en güzel yerinde annenin yemeğe çağırması

Yılbaşı hediye çekilişlerinde sana çıkan kişinin dandik hediye alması

Annenin seçtiği kıyafeti giyme zorunluluğu

Bayramda harçlık vermeyen büyükleri de ziyaret zorunluluğu

Saklambaç oyununda sen ebeyken çanak çömlek patlaması durumu

Anneni mi yoksa babanı mı daha çok seviyorsun sorusuna cevap verme zorunluluğu

Misafir gidilen ya da misafir gelen kişilerin karnen/dersler nasıl diye muhabbete girme çabaları

Evden alınan havuç, zeytin ve binbir emekle yapılan kardan adamın diğer çocuklar tarafından yağmalanması

En güzel meyvelerin olduğu ağaçların sağlam bir kapıcı ya da manyak bir apartman sakinince gözlenen bahçelerde olması

Pazar akşamları banyo yapma zorunluluğu

Misafirin çocuğuyla oyuncaklarını paylaşma zorunluluğu

Okul başlarken yazın uzattığımız saçlarımızı kestirmek gerekliliği

İstediğin kadar televizyon izleyememek



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Köpeklerin burun izleri, insanların parmak izleri kadar benzersizdir ve onları tanımlamak için kullanılabilir.

Psikoloji şunu iddia ediyor:

Eğer iki eski sevgili sadece arkadaş olarak kalabiliyorsa ya hâlâ aşıktırlar ya da hiç aşık olmamışlardır.

Kalp her gün bir kamyonu 20 mil uzağa götürmeye yetecek kadar enerji üretir.

Bir ömür boyunca bu, arabayla aya gidip geri dönmeye eşdeğerdir.

Yani birine onu aya kadar sevdiğinizi söylediğinizde aslında onu kalbinizin tüm hayatınız boyunca pompaladığı tüm kanla seveceğinizi söylüyorsunuz ki bunun da aynı derecede anlamlı olduğunu düşünüyorum.



TESPİTLİ YORUM

@misissorliy Annem bugün yemeği sen yap diyo anne vizelerim var diyorum e farzet ki evlisin diyo anne tatbikat yapmanın hiç sırası değil gerçekten...



GÜLÜ YORUM

@palaz31 Lisede zengin bir muhitin çocuklarını dövmüştük, aileleri polis falan çağırmış bizi arıyolar..

Saklandık bi yere baktım manitadan bir sms; "ii misin sni grmek istiorum" dediği yere gittim, uzaktan kesiyorum yanında polisler ve aileler.. işte aşka inancımı yitirdiğim gün...