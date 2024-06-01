Gigi ve Bella Hadid kardeşlerden Filistin’e rekor bağış! İlk günden bu yana kariyerleri pahasına destek çıkmışlardı...

Bu miktar, çocuklara ve ailelere odaklanan dört kuruluş arasında eşit olarak dağıtılmak üzere tahsis ediliyor: HEAL Filistin , Filistin Çocuklara Yardım Fonu (PCRF), World Central Kitchen (WCK) ve Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA).

"KARİYERİM DURSA BİLE FİLİSTİN'İ DESTEKLEMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM" "Başbakanı Netanyahu yeni Hitler" diyen dünyaca ünlü model Bella Hadid , işsiz kalmaktan korkmadığının altını çizerek Filistin halkının yanında durdu. Ünlü model şu sözleri kullanmıştı: "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler! 2 buçuk milyon Filistinli'ye yeni bir mezarlık yaratmak için çalışıyor. O modern zamanların Hitler'i! Eğer İsrailliler savaşmayı bırakırlarsa, barış olur. Eğer Filistinliler savaşmayı bırakırlarsa, Filistin yok olur"





GİGİ HADİD DE SESSİZ KALMADI!

Bella Hadid'in kardeşi Gigi Hadid de şu ifadeleri kullandı: "Düşüncelerim, bu haksız trajediden etkilenen ve her gün bu çatışma nedeniyle çoğu çocuk olmak üzere masum canlar alan herkesle birlikte. Filistin mücadelesine ve işgal altındaki hayata karşı derin bir empatim var ve kalp kırıklığım var. Bu, her gün taşıdığım bir sorumluluk. Yahudi dostlarıma da daha önce de söylediğim gibi şunu açıkça söyleme sorumluluğu hissediyorum: Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor"

"Hem Filistinli hem de Yahudi sevdiklerimle taziyelerimi paylaşıyorum" diyen ünlü model, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pek çok karmaşık, kişisel ve geçerli duygu vardır. Ancak her insan temel hakları, insanca muameleyi ve güvenliği hak eder; milliyeti, dini, etnik kökeni veya nerede doğduğu önemli değildir"