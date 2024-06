Gigi ve Bella Hadid kardeşlerden Filistin’e rekor bağış! İlk günden bu yana kariyerleri pahasına destek çıkmışlardı...

Uzun yıllardır Filistin 'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınan Bella Hadid ve Gigi Hadid kardeşlerden takdir toplayan bir hareket geldi.





GİGİ HADİD DE SESSİZ KALMADI!

Bella Hadid'in kardeşi Gigi Hadid de şu ifadeleri kullandı: "Düşüncelerim, bu haksız trajediden etkilenen ve her gün bu çatışma nedeniyle çoğu çocuk olmak üzere masum canlar alan herkesle birlikte. Filistin mücadelesine ve işgal altındaki hayata karşı derin bir empatim var ve kalp kırıklığım var. Bu, her gün taşıdığım bir sorumluluk. Yahudi dostlarıma da daha önce de söylediğim gibi şunu açıkça söyleme sorumluluğu hissediyorum: Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor"

"Hem Filistinli hem de Yahudi sevdiklerimle taziyelerimi paylaşıyorum" diyen ünlü model, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pek çok karmaşık, kişisel ve geçerli duygu vardır. Ancak her insan temel hakları, insanca muameleyi ve güvenliği hak eder; milliyeti, dini, etnik kökeni veya nerede doğduğu önemli değildir"