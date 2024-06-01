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Başkan Recep Tayyip Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi! "Allah zihin açıklığı versin"

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 20:36 Güncelleme 01 Haziran 2024, 20:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi! Allah zihin açıklığı versin

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yarın LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yarın LGS'ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin."

LGS YARIN!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yarın düzenlenecek.

Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılacak.

Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alınacak. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.

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