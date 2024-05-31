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Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, son iki sezonda yaşadığı başarıyı gelecek sezonda da tekrarlamak isterken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe formasıyla istediği forma şansını bulamayan o isim sarı kırmızılıların radarına girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 17:08 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 17:08
Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı kırmızılılar, rekorlar kırarark geçirdiği sezonu Fenerbahçe'nin önünde tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iki sezon üst üste aynı başarıyı elde eden Galatasaray'da, başkan Dursun Özbek de yeniden seçilerek görevini sürdürecek.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

BURUK KALIYOR!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceği belirsizliğini koruyordu. Şampiyon teknik adam, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğini duyurdu.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

Yönetimin, tecrübeli teknik adam ile kısa sürede yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

GÖZLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Galatasaray'da tüm plan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek için kurulacak.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

Geride kalan sezonda Bayern Münih ve Manchester United gibi devlerin bulunduğu grupta iyi işlere imza atan Aslan, Kopenhag'ın arkasında kalarak grubunu 3. tamamladı ve Avrupa Ligi'ne düştü.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

Burada Sparta Prag ile karşılaşan temsilcimiz, ilk maçı 3-2 kazansa da ikinci maçta sahadan farklı mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

Bu sezon Devler Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını da bu plan doğrultusunda yapacak.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

İSKELET KORUNACAK

Galatasaray'da ilk hedef takımın iskeletini koruyarak eksik bölgeleri tamamlamak. Bu doğrultuda sezon içerisinde Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Torreira ile yeni sözleşme imzalandı.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi de şampiyonluğun ilan edildiği Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile yüreklere su serpti.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

Arjantinli yıldız gelecek sezon da takımda kalacağını ve 5. yıldızı takmak için mücadele edeceğini söyledi.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

MERTENS BELİRSİZ

İlerleyen yaşına rağmen özellikle ligin ikinci yarısında takımı sırtlayan Mertens, şampiyonluğun mimarlarından oldu.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

Sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsizliğini koruyan Belçikalı yıldız, Sivasspor maçının ardından sözleşme görüşmelerine başlayacaklarını duyurmuştu.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

Ancak o günden bu yana herhangi bir gelişme yaşanmazken, Mertens ailesinin kariyerine Belçika'da devam etmek istedikleri öğrenildi.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

AYRILIKLAR NETLEŞİYOR

Galatasaray'da Okan Buruk'un raporuna göre yönetim çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

Buna göre; neredeyse hiç verim alınamayan Sergio Oliveira, Tete ve Zaha için gelecek teklifler değerlendirilecek.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

Takıma kiralık olarak katılan Ndombele ve Carlos Vinicius ile de devam edilmeyecek.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

Ayrıca 6 aylık sözleşme imzalanan Serge Aurier'in de Galatasaray kariyeri kısa sürecek.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

BERKE ÖZER HAMLESİ!

Fernando Muslera'nın arkasına ileride eldivenleri alabilecek genç bir isim arayan sarı-kırmızılılar, Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'i gündemine aldı. Büyük ölçüde anlaşma sağlanan Berke'nin yeni sezonun ilk transferi olması bekleniyor.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

Altınordu'da yetiştikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı eldiven, Belçika'da Westerlo ve Portekiz'de Portimonense'de oynadı.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır

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