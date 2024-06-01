Survivor 2016 şampiyonu Avatar Atakan aslen nereli? Herkes İzmir'li sanıyordu ama memleketi İç Anadolu'dan! Survivor 2024 All Star'da sona kalan Atakan...

Survivor 2016 şampiyonu ve başarılı sporcu Avatar Atakan, hem sportif başarısıyla hem de sempatik tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuş bir isim. Survivor 2024 All Star'da sona kalan ve uzun süredir herkesin İzmir'li olarak bildiği Avatar Atakan'ın memleketinin İç Anadolu bölgesinden olduğu ortaya çıktı. İşte Survivor 2024 All Star yarışmasına damga vuran Avatar Atakan'ın memleketi...