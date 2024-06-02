Tel Aviv-Washington hattından yeni ateşkes oyunu! İsrail basını Hamas ile anlaşıldığını iddia etti Netanyahu’nun baş danışmanı ‘kalıcı ateşkes yok’ dedi

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İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN, adı açıklanmayan siyasi bir kaynağı referans göstererek İsrail'in ilk aşamada "ölü veya diri" 33 rehinenin serbest bırakılmasını, ikinci aşamada ise "savaşın" sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul ettiğini iddia ederken Binyamin Netanyahu'nun baş danışmanı Ophir Falk ise ateşkes anlaşması üzerinde çalışılması gereken çok daha fazla ayrıntı olduğunu söyledi.



TEL AVİV-WASHINGTON HATTINDAN YENİ ATEŞKES OYUNU ABD ve İsrail yeni ateşkes oyununa devam ediyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun dış politika danışmanı Ophir Falk, ABD Başkanı Joe Biden'ın ana hatlarını çizdiği son ateşkes planı hakkında İngiliz Sunday Times'a konuştu ve "Bu iyi bir anlaşma değil ama rehinelerin tamamının serbest bırakılmasını canı gönülden istiyoruz" dedi.

NETANYAHU'NUN DANIŞMANI "KALICI ATEŞKES YOK" DEDİ Anlaşmanın ikinci aşamasında talep edilen kalıcı ateşkese ulaşmanın şarta bağlı olması gerektiğini vurgulayan Falk "Hedeflerimiz karşılanana kadar kalıcı bir ateşkesin olmayacağı da dahil, üzerinde çalışılması gereken pek çok ayrıntı var" dedi. ABD, KATAR VE MISIR'DAN ÇAĞRI Washington, Kahire ve Doha ise İsrail ve Hamas'a rehinelerin serbest bırakılması, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi ve Gazze'nin yeniden inşası için üç aşamalı bir plan benimsenmesi için çağrı yapıyor. Netanyahu'nun baş danışmanı ateşkes konusunda bir anlaşma olmadığını açıkça belirtirken İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN ise adı açıklanmayan siyasi bir kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail'in ilk aşamada "ölü veya diri" 33 rehinenin serbest bırakılmasını, ikinci aşamada ise "savaşın" sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul ettiğini öne sürdü.