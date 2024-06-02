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Tel Aviv-Washington hattından yeni ateşkes oyunu! İsrail basını Hamas ile anlaşıldığını iddia etti Netanyahu’nun baş danışmanı ‘kalıcı ateşkes yok’ dedi

ABD ve İsrail yeni ateşkes oyununa başladı. İsrail’in resmi yayın kuruluşu KAN, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi’nde ateşkes önerisinin ilk aşamasında Gazze Şeridi'nde "ölü ya da diri" 33 rehinenin serbest bırakılması da dahil olmak üzere Hamas'la bir esir değişimi anlaşmasını kabul ettiğini öne sürdü. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun baş danışmanı Ophir Falk ise Gazze’de kalıcı bir ateşkes olmayacağını söyledi.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 05:33 Güncelleme 02 Haziran 2024, 10:02
Tel Aviv-Washington hattından yeni ateşkes oyunu! İsrail basını Hamas ile anlaşıldığını iddia etti Netanyahu’nun baş danışmanı ‘kalıcı ateşkes yok’ dedi

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İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN, adı açıklanmayan siyasi bir kaynağı referans göstererek İsrail'in ilk aşamada "ölü veya diri" 33 rehinenin serbest bırakılmasını, ikinci aşamada ise "savaşın" sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul ettiğini iddia ederken Binyamin Netanyahu'nun baş danışmanı Ophir Falk ise ateşkes anlaşması üzerinde çalışılması gereken çok daha fazla ayrıntı olduğunu söyledi.



TEL AVİV-WASHINGTON HATTINDAN YENİ ATEŞKES OYUNU

ABD ve İsrail yeni ateşkes oyununa devam ediyor.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun dış politika danışmanı Ophir Falk, ABD Başkanı Joe Biden'ın ana hatlarını çizdiği son ateşkes planı hakkında İngiliz Sunday Times'a konuştu ve "Bu iyi bir anlaşma değil ama rehinelerin tamamının serbest bırakılmasını canı gönülden istiyoruz" dedi.

NETANYAHU'NUN DANIŞMANI "KALICI ATEŞKES YOK" DEDİ

Anlaşmanın ikinci aşamasında talep edilen kalıcı ateşkese ulaşmanın şarta bağlı olması gerektiğini vurgulayan Falk "Hedeflerimiz karşılanana kadar kalıcı bir ateşkesin olmayacağı da dahil, üzerinde çalışılması gereken pek çok ayrıntı var" dedi.

ABD, KATAR VE MISIR'DAN ÇAĞRI

Washington, Kahire ve Doha ise İsrail ve Hamas'a rehinelerin serbest bırakılması, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi ve Gazze'nin yeniden inşası için üç aşamalı bir plan benimsenmesi için çağrı yapıyor.

Netanyahu'nun baş danışmanı ateşkes konusunda bir anlaşma olmadığını açıkça belirtirken İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN ise adı açıklanmayan siyasi bir kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail'in ilk aşamada "ölü veya diri" 33 rehinenin serbest bırakılmasını, ikinci aşamada ise "savaşın" sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul ettiğini öne sürdü.

Kaynağa göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 42 gün sürecek ilk aşamada açıkladığı öneride "askerler, kadınlar ve yetişkinler dahil olmak üzere canlı veya ölü rehinelerin serbest bırakılması" yer alıyor.

Rehineler, 6 hafta boyunca gruplar halinde serbest bırakılacak, bunun sonunda İsrail ile Hamas arasında kalıcı ateşkes yani savaşın sona erdirilmesi konusunda müzakereler başlayacak ve ardından anlaşmanın ikinci aşamasına geçilecek.

İsrailli kaynağa göre ikinci aşamada, "asker ve erkekler" de dahil olmak üzere tüm rehineler serbest bırakılacak ancak iki taraf arasında savaşın tamamen durdurulmasına yönelik bir anlaşma olmadığı sürece bu gerçekleşmeyecek. Üçüncü aşamada ise ölen tüm rehinelerin cenazeleri teslim edilecek.

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu kaydetmişti.

Hamas da İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerine olumlu baktıklarını duyurmuştu.

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