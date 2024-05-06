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Okul başarı puanı LGS'ye dahil edilecek mi? OBP PUANI HESAPLAMA 2024! 5. 6. 7. 8. sınıf okul başarı puanı hesaplama...

8. sınıf öğrencilerinin iyi bir liseye gitme hedefiyle hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, başarı puanı hesaplama süreciyle büyük önem taşıyor. Ortaokul Başarı Puanı (OBP) ve LGS puanı, öğrencilerin geleceğini şekillendiren kritik kriterler arasında yer alıyor. Peki, OBP nasıl hesaplanır ve LGS puanına dahil edilir mi? İşte tüm detaylarıyla açıklamalar... Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 8. sınıf öğrencilerinin hayallerindeki liseye adım atabilmesi için geçmesi gereken önemli bir aşamadır. Bu sınavın sonuçları kadar, Ortaokul Başarı Puanı (OBP) da öğrencilerin geleceği üzerinde etkili bir rol oynar. OBP, öğrencinin ortaokul süresince gösterdiği akademik başarıyı ölçerken, LGS ise anlık bilgi ve beceri seviyesini değerlendirir.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 08:59 Güncelleme 01 Haziran 2024, 08:59
Okul başarı puanı LGS’ye dahil edilecek mi? OBP PUANI HESAPLAMA 2024! 5. 6. 7. 8. sınıf okul başarı puanı hesaplama...

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencileri, başarılı bir liseye yerleşebilmek için sadece sınav başarısını değil, aynı zamanda Ortaokul Başarı Puanı'nı (OBP) da göz önünde bulundurmak zorunda. OBP, öğrencinin ortaokul boyunca gösterdiği akademik performansı yansıtan önemli bir bileşen olarak öne çıkıyor. İşte OBP'nin nasıl hesaplandığı ve LGS puanına dahil edilip edilmeyeceği konusunda merak edilen tüm detaylar...

OBP PUANI LGS PUANINI NASIL ETKİLER?

Merkezi yerleştirmelerde okul puanı, OBP, yani Ortaöğretim Başarı Puanı'nın LGS üzerinde etkisi normal durumlarda yoktur. Ancak birden fazla adayın merkezi sınavda aynı puanı alması ve aynı okulu tercih etmeleri söz konusu olduğu durumlarda, okul puanının LGS üzerinde etkisi bulunmaktadır.

Yerel yerleştirme işlemlerinde ise; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri ve Okul Başarı Puanının üstünlüğü kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

OBP NASIL HESAPLANIR?

Türkiye genelinde liseye geçiş yapacak öğrencilerin değerlendirilmesi ile, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden lise mezuniyet puanı) 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olarak elde edilir. 50'nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınır.

Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde onikisi (katsayı=0,12) merkezi sınavdan alınan puanlara eklenerek adayın yerleştirme puanları hesaplanır.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

LGS'ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması
suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

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