SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Zorunlu askerlik kalkacak mı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den net açıklama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'de profesyonel askerliğe geçilip geçilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Güler, "Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarının vatan savunmasında görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik şeklindedir" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 11:42 Güncelleme 01 Haziran 2024, 11:46
Zorunlu askerlik kalkacak mı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den net açıklama

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'de profesyonel askerliğe geçilip geçilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı.

EFES-2024 Tatbikatı'nda gazetecilerle bir araya gelen Güler kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

ZORUNLU ASKERLİK DEVAM EDECEK Mİ?
Sabah Yazarı Mahmut Övür'ün aktardığına göre Güler zorunlu askerliğin devam edeceğini açıkladı.

Güler şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarının mutlak surette vatan savunmasında bir görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik olması şeklindedir.

Avrupa'da profesyonel askerliğe geçen ülkelerin zorunlu askerliğe dönmeyi tekrar değerlendirdiklerini görüyoruz.

En son bu konu İngiltere'nin gündeminde."

Türkiyeden ABD - PKKnın teröristan planına karşı uyarı: Oldubittiye fırsat vermeyeceğiz | Bakan Yaşar Güler açıkladı: Suriyeden çekilme şartıTürkiyeden ABD - PKKnın teröristan planına karşı uyarı: Oldubittiye fırsat vermeyeceğiz | Bakan Yaşar Güler açıkladı: Suriyeden çekilme şartı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar
AK Partili belediyelerden 10 maddeli tasarruf planı! Genelge hazırlandı! Kurallar tek tek sıralandı
Türkiye’den ABD - PKK’nın teröristan planına karşı uyarı: Oldubittiye fırsat vermeyeceğiz | Bakan Yaşar Güler açıkladı: Suriye’den çekilme şartı
ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!
LGS’de başarının formülü! Bu kadar kolay olur mu? demeyin: 2 şık arasında kalınırsa ne yapılmalı?
Tansu Çiller’in acı günü! Eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
Fenerbahçe Jose Mourinho’yu KAP’a bildirdi: İmzalar atıldı! İşte sözleşme detayları: O paylaşım gündem oldu
ABD’li teknoloji şirketlerinden İsrail’e soykırım desteği: Meta, Instagram, WhatsApp, YouTube, Google, Microsoft hepsi suç ortağı!
Müge Anlı’da mide bulandıran olay! Üvey kızlarını aramak için programa başvurmuştu! Gerçek bambaşka çıktı! Gözaltına alındılar
Serum çılgınlığı: Doktorlar bile isyan etti! Ozon, PRP, glutatyon, yara bakımı...
ABD ve soykırımcı İsrail’den yeni oyun! Akan kana ortak olan Biden ’barış havarisi’ kesildi: Hamas’sız Gazze ve 3 aşamalı ateşkes planı
Emekliye ikramiye zamanı: Ödeme takvimi nasıl uygulanacak? Aylığı bağlanmayan ne zaman alacak? Kim, ne kadar alacak?
Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...
AK Partili isim yanıt verdi! Hangi sokak köpekleri uyutulacak? Önlemler neler?
FETÖ elebaşı Gülen’in çiftliği sessizliğe büründü! Öldü mü kaçırıldı mı? Kulislerde bomba büyü iddiası
SON DAKİKA