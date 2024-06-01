Zorunlu askerlik kalkacak mı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den net açıklama

EFES-2024 Tatbikatı'nda gazetecilerle bir araya gelen Güler kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

ZORUNLU ASKERLİK DEVAM EDECEK Mİ? Sabah Yazarı Mahmut Övür 'ün aktardığına göre Güler zorunlu askerliğin devam edeceğini açıkladı.

Güler şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarının mutlak surette vatan savunmasında bir görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik olması şeklindedir.