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Şampiyonlar Ligi kupası Arda Güler'in ellerinde! Genç yıldız tarihe geçti | İşte kupa töreninden anlar...

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup eden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Milli gururumuz Arda Güler ise tarihe geçerek, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk oldu. İşte kupa töreninden anlar...

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 01:36 Güncelleme 02 Haziran 2024, 01:36
Şampiyonlar Ligi kupası Arda Güler’in ellerinde! Genç yıldız tarihe geçti | İşte kupa töreninden anlar... 1

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı 15. kez müzesine götürdü. Milli futbolcu Arda Güler de Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi kupası Arda Güler’in ellerinde! Genç yıldız tarihe geçti | İşte kupa töreninden anlar... 2

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 69. finalinde İspanyol ekibi Real Madrid ile Alman takımı Borussia Dortmund, İngiltere'nin Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Şampiyonlar Ligi kupası Arda Güler’in ellerinde! Genç yıldız tarihe geçti | İşte kupa töreninden anlar... 3

Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çaldığı mücadele, TSİ 22.00'de başladı. Mücadeleye hızlı başlayan ve üst üste ataklar gerçekleştiren takım

Dortmund oldu. Sarı-siyahlıların 23. dakikada yakalandığı pozisyonda Füllkrug'un şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı, devreye beraberlikle girildi.

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