Şampiyonlar Ligi kupası Arda Güler'in ellerinde! Genç yıldız tarihe geçti | İşte kupa töreninden anlar...

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı 15. kez müzesine götürdü. Milli futbolcu Arda Güler de Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 69. finalinde İspanyol ekibi Real Madrid ile Alman takımı Borussia Dortmund, İngiltere'nin Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çaldığı mücadele, TSİ 22.00'de başladı. Mücadeleye hızlı başlayan ve üst üste ataklar gerçekleştiren takım
Dortmund oldu. Sarı-siyahlıların 23. dakikada yakalandığı pozisyonda Füllkrug'un şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı, devreye beraberlikle girildi.