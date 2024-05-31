FETÖ elebaşı Gülen'in çiftliği sessizliğe büründü! Öldü mü kaçırıldı mı? Kulislerde bomba büyü iddiası

15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi Fetullah Gülen'in 1999'dan bu yana kaldığı ve örgüt mensuplarını kabul ettiği merkezden kaçırıldığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından, örgüte ait yayın organlarında adı "Golden Generation Worship & Retreat Center" olarak geçen FETÖ merkezine ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı öğrenildi. Kulislerde dolaşan iddiaya göre; Gülen'in sağlık sıkıntısından dolayı örgüt birbirine girmiş durumda. Gülen'in örgüt içinde güç kaybeden bir isim olan Mustafa Özcan'ın hareket tarzı sonucunda mevcut karargaha büyü yapıldığını düşündüğü bu nedenle adresten ayrıldığı da başka iddialar arasında. İşte detaylar...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kümelendiği Pensilvanya'daki şer yuvasında 'iç savaş' patlak verdi. Fetullah Gülen'in, yeğeni Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi Gülen'in 1999'dan bu yana kaldığı ve örgüt mensuplarını kabul ettiği merkezden kaçırıldığı iddia etti.
ZİYARETLER DURDU MİSAFİRHANELER BOŞALTIDI
Bu gelişmenin ardından, örgüte ait yayın organlarında adı "Golden Generation Worship & Retreat Center" olarak geçen FETÖ merkezine ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı öğrenildi.
SATILIĞA ÇIKTI
FETÖ üyelerinin yoğunlukla yaşadığı Saylorsburg ve Wind Gap gibi kasabalarda bulunan ve örgüt üyelerini tanıyan bazı yerli esnaf da bir süredir kampa gelen giden kimse olmadığını teyit ederken, çiftliğin satılığa çıktığı yönünde duyumlar aldıklarını aktardı.