FETÖ elebaşı Gülen'in çiftliği sessizliğe büründü! Öldü mü kaçırıldı mı? Kulislerde bomba büyü iddiası

15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi Fetullah Gülen'in 1999'dan bu yana kaldığı ve örgüt mensuplarını kabul ettiği merkezden kaçırıldığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından, örgüte ait yayın organlarında adı "Golden Generation Worship & Retreat Center" olarak geçen FETÖ merkezine ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı öğrenildi. Kulislerde dolaşan iddiaya göre; Gülen'in sağlık sıkıntısından dolayı örgüt birbirine girmiş durumda. Gülen'in örgüt içinde güç kaybeden bir isim olan Mustafa Özcan'ın hareket tarzı sonucunda mevcut karargaha büyü yapıldığını düşündüğü bu nedenle adresten ayrıldığı da başka iddialar arasında. İşte detaylar...