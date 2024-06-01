Pınar Altuğ'u tanı tanıyabilirsen! Bu görüntüleri çok konuşuldu

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın ile yıllardır ekranlara gelen Pınar Altuğ,yine gündemde. Ünlü oyuncunun geçmişte çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada gündem olurken hayranları Pınar Altuğ'un fotoğraflarına övgüler yağdırdı bazıları da değişimini konuşmaktan geri durmadı. İşte Ünlü oyuncunun o halleri...