Kemal Sunal'ın Postacı filminde 'pes' dedirten hata! Yıllarca kimse anlamamış! Yeşilçam filminin o sahnesinde bir anda...

Başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik'in olduğu 1984 yapımı "Postacı" filminde çıkan hata 'pes' dedirtti. 7'den 70'e milyonlarca kişinin severek izlediği Yeşilçam filmlerinin arasında gösterilen Postacı filmindeki o hatayı meğer bunca zaman kimse anlamamış. İşte yıllar sonra ortaya çıkan başta Postacı olmak üzere, Kemal Sunal, Adile Naşit, Türkan Şoray, Ayşen Gruda, Münir Özkul gibi usta isimlerin de yer aldığı filmlerdeki pes dedirten hatalar...