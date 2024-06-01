Kemal Sunal'ın Postacı filminde 'pes' dedirten hata! Yıllarca kimse anlamamış! Yeşilçam filminin o sahnesinde bir anda...

Başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik'in olduğu 1984 yapımı "Postacı" filminde çıkan hata 'pes' dedirtti. 7'den 70'e milyonlarca kişinin severek izlediği Yeşilçam filmlerinin arasında gösterilen Postacı filmindeki o hatayı meğer bunca zaman kimse anlamamış. İşte yıllar sonra ortaya çıkan başta Postacı olmak üzere, Kemal Sunal, Adile Naşit, Türkan Şoray, Ayşen Gruda, Münir Özkul gibi usta isimlerin de yer aldığı filmlerdeki pes dedirten hatalar...
Yönetmenliğini ve yapımcılığını Memduh Ün'ün üstlendiği 1984 yapımı olan Postacı filmi Türk sinemasının klasiklerinden biri olarak da yerini koruyor. "Postacı", sıradan bir postacının yaşadığı olağanüstü ve komik maceraları konu alıyor.
Kemal Sunal, Erdal Özyağcılar, Fatma Girik, İhsan Yüce gibi isimlerin kamera karşısına geçtiği Postacı filmi, İstanbul'un Beşiktaş semtinde çekildi.
Günümüzde hala izlenmeye devam eden filmdeki hata 'pes' dedirtti!