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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024, 10:51 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024, 10:51

Küçükçekmece'de çöken binanın enkazından çıkarılan kişi konuştu

Küçükçekmece'de 3 katlı bina çöktü. Enkaz altından çıkarılan Korkut Yılmaz, yaşadıklarını anlattı. Korkut, "7 8 kişiydik. Bina sabah erken saatlerde çöktü. Hafif bir sarsıntı duyduk. Sonra çöktü. Ben yatakla dolabın dolabın arkasına atmıştım kendimi, sonra geri geri çıktım. Köpeğim vardı. O içeride kaldı. Üst kattaki insanlardan da bazıları çıktı. Bazıları enkazda kaldı. 4 katlı binaydı. Bir risk taşımıyordu. Alt kat dükkan onun üzerinde ofisim vardı. Bir üst katta da evim vardı. 10 dakika sonra hemen polis ekipleri ve ambulanslar geldi. Ellerim ve bacaklarımda yaralar var. Komşular kıyafet verdiler giydim. Ara kattaydım. Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm" dedi.

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