Ehliyet Sahipleri Düğün Bayram Etti! A-B-C-D-E Sınıfı Ehliyeti Olanlar İçin Artık Çocuk Oyuncağı

Türkiye'de sürücü sayısındaki hızlı artış ve trafikteki çeşitlilik, ehliyet düzenlemelerinin sürekli olarak güncellenmesini gerektiriyor. Son yıllarda yapılan değişiklikler, hem mevcut sürücülerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor hem de trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor. Bu bağlamda, B sınıfı ehliyet sahiplerine yönelik yeni düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte bu yeni düzenlemelerin detayları ve Türkiye'deki sürücülere olası etkileri.