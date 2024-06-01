Jose Mourinho’dan 2 yıldıza telefon! İşte Fenerbahçe’nin transfer raporu

Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden Jose Mourinho, Branco ile yaptığı görüşmelerde 'Kimseyi satmayın. Takımdaki herkesi görmek istiyorum' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Seçim çalışmalarını sürdüren ve üyelerle bir araya gelen Başkan Ali Koç'un da son günlerde "İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi... Birçok oyuncumuzu isteyen kulüpler var. Bu oyuncularımıza astronomik bir teklif gelmezse kalacaklar" demesi de Portekizli çalıştırıcının bu isteğini doğruladı.