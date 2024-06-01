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Jose Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte Fenerbahçe'nin transfer raporu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de takımın başına Jose Mourinho getirildi. Bu gelişme tüm dünyada yankı uyandırırken sarı lacivertlilerin kimleri transfer edeceği de merak konusu oldu. Mourinho'nun imzadan önce 2 yıldızı aradığı öğrenilirken transfer raporu da ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 17:19 Güncelleme 01 Haziran 2024, 17:19
Jose Mourinho’dan 2 yıldıza telefon! İşte Fenerbahçe’nin transfer raporu

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezona güçlü gibi bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, 61 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho ile anlaşarak flaş bir hamleye imza attı.

Jose Mourinho’dan 2 yıldıza telefon! İşte Fenerbahçe’nin transfer raporu

Bu transfer tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, gazetelerin manşetleri ise şöyle atıldı: Tuttomercato: "Portekizli teknik adam, geçtiğimiz Ocak ayında Roma'yla yaşadığı ayrılığın ardından artık Fenerbahçe'yle", Corriere dello Sport: "Mourinho, Fenerbahçe'nin cazibesine kapıldı, 2 yıllık sözleşme imzaladı",

Jose Mourinho’dan 2 yıldıza telefon! İşte Fenerbahçe’nin transfer raporu

Mirror: "Mourinho, Fenerbahçe teknik direktörü oluyor. Bu onun eski öğrencisi Fred ile yeniden bir araya gelmesini sağlayacak"

Jose Mourinho’dan 2 yıldıza telefon! İşte Fenerbahçe’nin transfer raporu

Record: "Bu yaz büyük bir bombayla başladı: Jose Mourinho Fenerbahçe'de!"

Jose Mourinho’dan 2 yıldıza telefon! İşte Fenerbahçe’nin transfer raporu

Milliyet'in haberine göre Jose Mourinho hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım kanadıyla görüşme yaparken, Fenerbahçe'nin iki tecrübeli oyuncusundan da bilgi aldığı ortaya çıktı.

Jose Mourinho’dan 2 yıldıza telefon! İşte Fenerbahçe’nin transfer raporu

Portekizli teknik adamın Fred ve Dzeko'yu arayarak bilgiler aldığı öğrenildi.

Jose Mourinho’dan 2 yıldıza telefon! İşte Fenerbahçe’nin transfer raporu

Mourinho ayrıca son kararını vermeden önce Fenerbahçe'yi çalıştıran isimlerden biri olan Jorge Jesus ile de görüştüğü bildirildi.

Jose Mourinho’dan 2 yıldıza telefon! İşte Fenerbahçe’nin transfer raporu

Başarılı teknik direktörün 'evet' demesindeki en önemli detaylardan birinin de bu görüşmeler olduğu vurgulandı.

Jose Mourinho’dan 2 yıldıza telefon! İşte Fenerbahçe’nin transfer raporu

Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden Jose Mourinho, Branco ile yaptığı görüşmelerde 'Kimseyi satmayın. Takımdaki herkesi görmek istiyorum' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Jose Mourinho’dan 2 yıldıza telefon! İşte Fenerbahçe’nin transfer raporu

Seçim çalışmalarını sürdüren ve üyelerle bir araya gelen Başkan Ali Koç'un da son günlerde "İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi... Birçok oyuncumuzu isteyen kulüpler var. Bu oyuncularımıza astronomik bir teklif gelmezse kalacaklar" demesi de Portekizli çalıştırıcının bu isteğini doğruladı.

Jose Mourinho’dan 2 yıldıza telefon! İşte Fenerbahçe’nin transfer raporu

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