Jose Mourinho’dan 2 yıldıza telefon! İşte Fenerbahçe’nin transfer raporu

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona güçlü gibi bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, 61 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho ile anlaşarak flaş bir hamleye imza attı.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona güçlü gibi bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, 61 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho ile anlaşarak flaş bir hamleye imza attı.
Bu transfer tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, gazetelerin manşetleri ise şöyle atıldı: Tuttomercato: "Portekizli teknik adam, geçtiğimiz Ocak ayında Roma'yla yaşadığı ayrılığın ardından artık Fenerbahçe'yle", Corriere dello Sport: "Mourinho, Fenerbahçe'nin cazibesine kapıldı, 2 yıllık sözleşme imzaladı",
Mirror: "Mourinho, Fenerbahçe teknik direktörü oluyor. Bu onun eski öğrencisi Fred ile yeniden bir araya gelmesini sağlayacak"
Record: "Bu yaz büyük bir bombayla başladı: Jose Mourinho Fenerbahçe'de!"
Milliyet'in haberine göre Jose Mourinho hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım kanadıyla görüşme yaparken, Fenerbahçe'nin iki tecrübeli oyuncusundan da bilgi aldığı ortaya çıktı.
Portekizli teknik adamın Fred ve Dzeko'yu arayarak bilgiler aldığı öğrenildi.
Mourinho ayrıca son kararını vermeden önce Fenerbahçe'yi çalıştıran isimlerden biri olan Jorge Jesus ile de görüştüğü bildirildi.
Başarılı teknik direktörün 'evet' demesindeki en önemli detaylardan birinin de bu görüşmeler olduğu vurgulandı.
Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden Jose Mourinho, Branco ile yaptığı görüşmelerde 'Kimseyi satmayın. Takımdaki herkesi görmek istiyorum' ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Seçim çalışmalarını sürdüren ve üyelerle bir araya gelen Başkan Ali Koç'un da son günlerde "İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi... Birçok oyuncumuzu isteyen kulüpler var. Bu oyuncularımıza astronomik bir teklif gelmezse kalacaklar" demesi de Portekizli çalıştırıcının bu isteğini doğruladı.