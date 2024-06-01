Fenerbahçe Jose Mourinho’yu KAP’a bildirdi: İmzalar atıldı! İşte sözleşme detayları! O paylaşım gündem oldu



YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA GELDİ!



Ali Koç yönetiminin Jose Mourinho ile anlaşmasının ardından Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama geldi.

Yıldırım; "Neyse akıllarına gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi bir hamledir. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho! Güzel işte Jose Mourinho ile anlaşmaları. Söylediler bana. Ben seçilirsem ben de çalışırım. 'Gelin beraber anlaşalım, imza attıralım, çalışmaya başlasın' demedim mi! Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez." şeklinde konuştu.