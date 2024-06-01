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Fenerbahçe Jose Mourinho'yu KAP'a bildirdi: İmzalar atıldı! İşte sözleşme detayları! O paylaşım gündem oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın en büyük kozlarından biri olan teknik direktör Jose Mourinho, sarı lacivertli kulüp ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Ancak transferi bitiren mevcut yönetim oldu. Aziz Yıldırım'dan da konuya ilişkin açıklama gelirken, Mourinho'da heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Diğer yandan Türk Hava Yolları da daha önce reklam filminde de yer alan Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir gönderi paylaştı. Öte yandan Fenerbahçe, Mourinho ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 10:57 Güncelleme 01 Haziran 2024, 10:07
Fenerbahçe Jose Mourinho’yu KAP’a bildirdi: İmzalar atıldı! İşte sözleşme detayları! O paylaşım gündem oldu

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 8-9 Haziran tarihinde başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde adaylar mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım oldu.


Özellikle Aziz Yıldırım'ın en büyük kozu teknik direktör Jose Mourinho'ydu. Hatta Yıldırım düzenlediği basın toplantısında Ali Koç'a bir teklif yapmış ve Portekizli teknik adamın ücretini yarı yarıya ödemeyi önermişti.


İMZAYI ATTI!

Fenerbahçe'de teknik adam konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Mevcut yönetim, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı. Sportif direktör Mario Branco, 'Special One' ile resmi sözleşmeye imza atmak üzere Londra'ya gidiyor.


KARTAL'A VEDA!

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan İsmail Kartal ile de yollar ayrılıyor. 1 Haziran itibarıyla sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli teknik adama veda klibi hazırlandı.


MÜJDEYİ VERDİ!

Jose Mourinho, perşembe akşamı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müjdeyi vermişti. Portekizli teknik adam fotoğrafa, "Yeni maceralar için" notunu düştü.


İTALYANLAR DA AÇIKLADI

Son olarak Di Marzio'nun duyurduğu habere göre de Kanarya'nın, Mourinho ile anlaştığı aktarıldı.

Haberin detayında sarı-lacivertlilerin Portekizli hoca ile 2 yıllık anlaşma üzerinde el sıkıştığı belirtildi.


YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Ali Koç yönetiminin Jose Mourinho ile anlaşmasının ardından Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama geldi.

Yıldırım; "Neyse akıllarına gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi bir hamledir. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho! Güzel işte Jose Mourinho ile anlaşmaları. Söylediler bana. Ben seçilirsem ben de çalışırım. 'Gelin beraber anlaşalım, imza attıralım, çalışmaya başlasın' demedim mi! Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez." şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacakAziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak
Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

Fenerbahçe'nin anlaştığı Jose Mourinho Instagram hesabından yeni bir seyahat öncesini işaret ederek hazırlıklarını takipçileriyle paylaştı.




KAP BİLDİRİMİ GELDİ
Öte yandan Fenerbahçe, Mourinho ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi. Açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Jose Mourinho'dan heyecanlandıran paylaşım!

THY'DEN DİKKAT ÇEKEN GÖNDERİ
Türk Hava Yolları'ının İngilizce Twitter hesabından da Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Türk Hava Yolları, (THY) dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2024 finali için çektiği reklam filmini yeniden paylaşarak "Jose Mourinho'nun bagajı havaalanında görüldü! Özel biri (Special One) bundan sonra nereye gidiyor? Avrupa'nın en iyileriyle uçun!" ifadeleri kullanıldı.

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