AK Partili belediyelerden 10 maddeli tasarruf planı! Genelge hazırlandı! Kurallar tek tek sıralandı



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı ve hızla uygulamaya konulan tasarruf tedbirleri tüm kamu kurum ve kuruluşlarında tavizsiz hayata geçirildi. AK Partili belediyeler de kamuda tasarruf için genelgeler hazırladı ve 10 başlık altında uygulamaya başladı.

Belediye bünyesindeki araçların bakımının da belediyenin fen işleri müdürlüklerine bağlı atölyelerde yapılması kararlaştırıldı. Tedbir kapsamında belediyelerdeki personele fazla mesai yaptırılmayacak. Verimli ve etkin çalışma için vardiyalı çalışma sistemi uygulanacak. Bu şekilde işleyiş ve işlemler aksamayacak, belediyenin kasasından da fazla mesai ücreti çıkmamış, personel de gereğinden fazla çalışmamış olacak. Belediye etkinliklerine de sınırlandırma getirilecek. Savurganlık ve israfın önüne geçilecek.