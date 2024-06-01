AK Partili belediyelerden 10 maddeli tasarruf planı! Genelge hazırlandı! Kurallar tek tek sıralandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı ve hızla uygulamaya konulan tasarruf tedbirleri tüm kamu kurum ve kuruluşlarında tavizsiz hayata geçirildi.
GENELGELER HAZIRLANDI
AK Partili belediyeler de kamuda tasarruf için genelgeler hazırladı ve 10 başlık altında uygulamaya başladı.
Zorunlu olmayan harcamaları azaltılıyor, kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği esas alınarak kamuda tasarruf ve verimlilik dönemi başladı. Belediyelerde vatandaşa hizmeti aksatmadan tedbirler uygulanacak. AK Partili belediyeler belediye giderlerini mercek altına aldı.
MAKAM ARAÇLARINA SINIRLAMA
Tasarrufa, makam araçlarından başlayan belediyeler, makam araçlarına sınırlandırma getirdi.
Belediye başkanı ve başkan yardımcılarının dışında makam aracı uygulamasına son verildi. Birim amirlerinin kullandıkları araçlar da bir havuzda toplandı. Birim amirlerinin göreve gidiş gelişlerde ortak havuzdan yararlanmaları sağlanacak.
AYLIK YAKIN LİMİTİ: İKİ DEPO
Belediye kaynaklarının verimli kullanılması için düğmeye basıldı. Makam araçlarındaki yakıt kullanımı da sınırlandırıldı. Makam araçlarının aylık yakıt limiti iki depo olarak belirlendi.