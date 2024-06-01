Serum çılgınlığı: Doktorlar bile isyan etti! Ozon, PRP, glutatyon, yara bakımı...

Akımı doktorların da bu şekilde desteklemesi evde serumu daha da cazip hale getirdi.
100 BİN LİRAYA BİLE VAR
İşin tamamen ticarileşmesi, serumların anlık olarak gösterdiği duygu durum değişiklikleri ve vatandaşlar arasındaki, "Şu kokteyli kullandım bir anda ayağa kalktım" söylemleri konuyu farklı yerlere taşımış durumda. Ortalama 5 bin liradan başlayan kokteyl serumlar içindeki maddesel karışımların içeriğine göre 100 bin liraya kadar çıkıyor. Ozon, PRP, glutatyon, yara bakımı en moda serumlar… Medyatik doktorların on binlerce lirayı bulan serum kürleri de popüler... Hemşire ve hatta doktorlar, 6 bin TL'den 50 bin liraya kadar varabilen ücretler karşılığında evlere gidip damar yolundan vitamin, glutatyon, ozon uygulaması yapıyor.
KALP KRİZİ RİSKİ
Uzmanlar ise kontrolsüz serum kullanımının çok ciddi tehlikeleri olacağı görüşünde. Sabah'ta yer alan habere göre özellikle bilinçsiz vitamin ve mineral takviyeleri kalıcı sağlık sorunlarına ve hatta kalp krizi riskine davetiye çıkartıyor.
"KEYFİ UGULAMA OLAMAZ"
Vücudun kendisinin üretmesi gereken kimyasalları uzun süre dışarıdan almanın çok büyük bir tehlikeye dönüşeceğinin altını çizen uzmanlar, "Ne yazık ki bilinçsiz bir kullanım var. Örneğin kişinin B vitamini zaten yüksek olabilir, siz bir de üzerine ilave eklerseniz, çok ciddi bir zarara yol açabilirsiniz. Ayrıca evlere gelen sağlık personelinin mutlaka ya hemşire ya da doktor olması lazım. Bunun dışında asla böyle bir hizmet alınmamalı. Serum, ameliyat olmuş, soğuk algınlığı olan, yaralı, egzersiz veya sıcak nedeniyle susuz kalmış her yaştan hastaya kullanılabilen komplikasyon riski düşük, basit, güvenli ve yaygın bir tedavi prosedürdür. Keyfi bir kullanım olarak görülemez ve bireyin ciddi bir sağlık sıkıntısı yok ise evde alınmalıdır" diyor.