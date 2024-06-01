Serum çılgınlığı: Doktorlar bile isyan etti! Ozon, PRP, glutatyon, yara bakımı...

Kişiler internetten yemek siparişi verir gibi vitamin ve minerallerini seçip, kendi serumunu kendi hazırlıyor. Evde serum hizmeti sunan birçok firmanın internet adresinde, "Hastanede sıra beklemeden, yolda vakit harcamadan, işinizden izin almanıza gerek kalmadan evde serum hizmetimizle tüm laboratuvar tetkiklerinizi sorunsuzca ve kısa sürede tamamlamanızı sağlıyoruz; hiç vaktinizi almıyoruz. Serum uygulamalarını en iyi standartlarda ve kişiye özel olarak gerçekleştiriyoruz" ifadeleri dikkat çekiyor.

Fiyatları 5 bin TL'den başlayıp 100 bin TL'ye çıkan serum lar doktor kontrolü olmadan eve gelen hemşireler tarafından uygulanıyor.

Medyatik doktorların da bu tarz tedavileri kendi evlerinde ya da çalışma masalarında alırken görüntü vermeleri akımın katlanmasına neden oldu.

Doktorların da serum formülleri havalarda uçuşmaya başladı. Sosyal medyada yayınlanan formüller ise adeta yazın otellerde hazırlanan kokteylleri andırmaya başladı.

Ünlü bir doktorun Instagram hesabından da paylaştığı postta şu ifadeler dikkat çekti: "Sağlığım iyi ama ufak bir yorgunluk olunca ihmal asla yok, mineraller, elektrolitler, vitaminler, glutatyon.. ve belki de sonda NAD.. amino asitler ve uyku destekçileri de olabilir mi tabii ki evet.."