Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar

Partimizin kuruluşundan itibaren istişareye önem verdik. Halkımızla aramıza mesafe koymadık, görünmez duvarlar örmedik. Siyaseti milletimiz için yaptık.

SON 3 SEÇİMİM MUHASEBESİNİ YAPACAĞIZ Son 1 yıldır ülkemizin gündemini kaplayan seçim maratonun tamamlanmasıyla siz kardeşlerimle beraber olalım dedik. TARİHİ AÇIKLADI İstişare toplantılarına devam edeceğiz. 1-2 Temmuz'da belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Son 1 yılda yaşanan 3 seçimin de kapsamlı muhasebesini yapacağız.

Sizleri en kalbi hürmetle selamlıyorum. İstişare toplantımızın hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Bakan arkadaşlarımız geniş bir yelpazede sunumlarını yapacaklar. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz istişare toplantımızda olduğu gibi sizlerin kıymetli fikirlerini alacağız.

Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Sokağın sesine kulak verdik. Çarşının nabzını tuttuk. Ne kendimizi, ne çalışma arkadaşlarımızı yankı odalarına hapsetmedik. Demokrasimizin güçlenmesi için her görüşe kapımızı ve gönlümüzü açtık.

Türk siyasi hayatında istişare kültürü bizimle anlam kazandı. İstişareyi her seviyede pratiğe döken ve kurumsallaştıran parti biziz.

SEÇMENDEN GEÇER NOT ALAMAYANLAR, TAKDİRİMİZİ KAZANAMAZ

Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentilerinin tamamının farkındayız. Seçmenden geçer not alamayanlar, takdirimizi kazanamaz.

SURDA GEDİK AÇILMASINA İZİN VERMEYİZ

Milletimizle gönül köprülerimizi tekrar güçlendirirken AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz. Özeleştirimizi açık yüreklilikle yapmak, yola çok daha güçlü bir şekilde devam etmek için bir aradayız.

EDEPTEN HİÇ TAVİZ VERMEDİK AMA EDEPSİZLİĞİ DE KARŞILIKSIZ BIRAKMADIK

Siyaset, ülke ve millet için verilen çetin mücadelenin adıdır. Bizim lügatimizde siyasetin tek bir amacı vardır. O da millete hizmettir. Biri yanağımıza tokat atmaya yeltendiğinde diğer yanağımızı dönmedik, karşılığını verdik. Edepten hiç taviz vermedik ama edepsizliği de karşılıksız bırakmadık.

Oy alamadığımız herkesin yaşam tarzına saygı gösterdik. Bu AK Parti varoldukça devam edecektir.

İADE-İ ZİYARET KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ

Sayın Özel'e siyasette yumuşama arzuladığımızı söyledim. Kutuplaşmanın, kamplaşmanın ve gerilimin tarafında olmadık.

TAVİZ VERMEYİZ

Terör, terörist, terörle arasına mesafe koymayanlar ile sırtını teröre yaslayanlar karşısında kimse bizden yumuşak tavır beklemesin.