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Başkan Erdoğan'dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar

Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulunuyor. İstişare toplantılarına devam edeceklerini belirten Erdoğan, "1-2 Temmuz'da belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz." dedi. Seçmenden geçer not alamayanların takdirlerini kazanamayacağını ifade eden Erdoğan, "Milletimizle gönül köprülerimizi tekrar güçlendirirken AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 09:14 Güncelleme 01 Haziran 2024, 12:07
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar

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Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi hürmetle selamlıyorum. İstişare toplantımızın hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Bakan arkadaşlarımız geniş bir yelpazede sunumlarını yapacaklar. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz istişare toplantımızda olduğu gibi sizlerin kıymetli fikirlerini alacağız.

SON 3 SEÇİMİM MUHASEBESİNİ YAPACAĞIZ
Son 1 yıldır ülkemizin gündemini kaplayan seçim maratonun tamamlanmasıyla siz kardeşlerimle beraber olalım dedik.

TARİHİ AÇIKLADI
İstişare toplantılarına devam edeceğiz. 1-2 Temmuz'da belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Son 1 yılda yaşanan 3 seçimin de kapsamlı muhasebesini yapacağız.

Partimizin kuruluşundan itibaren istişareye önem verdik. Halkımızla aramıza mesafe koymadık, görünmez duvarlar örmedik. Siyaseti milletimiz için yaptık.

Sokağın sesine kulak verdik. Çarşının nabzını tuttuk. Ne kendimizi, ne çalışma arkadaşlarımızı yankı odalarına hapsetmedik. Demokrasimizin güçlenmesi için her görüşe kapımızı ve gönlümüzü açtık.

Türk siyasi hayatında istişare kültürü bizimle anlam kazandı. İstişareyi her seviyede pratiğe döken ve kurumsallaştıran parti biziz.

SEÇMENDEN GEÇER NOT ALAMAYANLAR, TAKDİRİMİZİ KAZANAMAZ
Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentilerinin tamamının farkındayız. Seçmenden geçer not alamayanlar, takdirimizi kazanamaz.

SURDA GEDİK AÇILMASINA İZİN VERMEYİZ
Milletimizle gönül köprülerimizi tekrar güçlendirirken AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz. Özeleştirimizi açık yüreklilikle yapmak, yola çok daha güçlü bir şekilde devam etmek için bir aradayız.

EDEPTEN HİÇ TAVİZ VERMEDİK AMA EDEPSİZLİĞİ DE KARŞILIKSIZ BIRAKMADIK
Siyaset, ülke ve millet için verilen çetin mücadelenin adıdır. Bizim lügatimizde siyasetin tek bir amacı vardır. O da millete hizmettir. Biri yanağımıza tokat atmaya yeltendiğinde diğer yanağımızı dönmedik, karşılığını verdik. Edepten hiç taviz vermedik ama edepsizliği de karşılıksız bırakmadık.

Oy alamadığımız herkesin yaşam tarzına saygı gösterdik. Bu AK Parti varoldukça devam edecektir.

İADE-İ ZİYARET KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ
Sayın Özel'e siyasette yumuşama arzuladığımızı söyledim. Kutuplaşmanın, kamplaşmanın ve gerilimin tarafında olmadık.

TAVİZ VERMEYİZ
Terör, terörist, terörle arasına mesafe koymayanlar ile sırtını teröre yaslayanlar karşısında kimse bizden yumuşak tavır beklemesin.

PROGRAM BELLİ OLDU
AK Parti'nin hafta sonunda Kızılcahamam'da gerçekleştireceği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın programı belli oldu.

İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Kamuda tasarruf hamlesini başlatan AK Parti, kampta alacağı tedbirlerle de kamuya örnek olmaya özen gösterecek. Kamp sürecinde israfın önüne geçebilmek için mikro önlemler alınacak. Katılımcılar tedbirlere uymak zorunda kalacak.

Kampa vekiller aileleri ile katılmayacak, otelde de tasarruf tedbirleri kapsamında her odayı 2 vekil paylaşacak. Basılı doküman dağıtılmayacak. Dokümanların dağıtımı dijital olarak yapılacak. Katılımcıların önemli bir kısmı genel merkezden kaldırılacak otobüslerle kamp yerine ulaşacak.



2028'İN YOL HARİTASI BELİRLENECEK
Kampta oturumlar 15 Temmuz Gaziler Salonu'nda gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın moderatörlüğünde Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in sunumları olacak. TBMM Parti Grup çalışmaları oturumunda ise TBMM Parti Grup Başkanı Abdullah Güler moderatörlüğünde grup başkanvekilleri ve grup yönetim kurulu üyelerinin sunumları gerçekleştirilecek.


Meclis oturumunun ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından eğitim oturumu yapılacak. Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş moderatörlüğünde Ekonomi, Enerji ve Tarım oturumunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sunum yapacak. AK Parti'nin başıboş sokak hayvanlarına yönelik taslağı da bu oturumda gündeme gelecek. Kampın son günü adalet güvenlik ve dış politika oturumu, genel istişare ve değerlendirme ile Başkan Erdoğan, kapanış konuşması gerçekleştirilecek.


FİLİSTİN'DE YAŞANAN DRAMA YÖNELİK HASSASİYET KAMP BOYUNCA SÜRECEK
Sabah'ta yer alan habere göre; İnsan Hakları Başkanlığı olarak da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sebebiyle ve bu saldırılara dikkat çekmek amacıyla söz konusu kampta bir resim sergi açılacak. Başkan Erdoğan da sergiyi gezecek. Kampta Filistin hassasiyeti nedeniyle geçmiş dönemde yapılan bakan ve vekillerin voleybol veya basketbol turnuvaları olmayacak.



KAMPTA DOĞURGANLIK ORANI ETKİNLİĞİ
Kamp sürecinde ele alınacak ana konulardan biri de doğurganlık oranındaki azalma olacak. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde bugün AK Parti 31'nci istişare kampında doğum oranları ve nüfus üzerine etkinlik düzenlenecek. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin doğurganlık hızının 1,51'e gerilemesini "Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir" diyerek tehlikeye dikkat çekmişti.

Bu kapsamda Emine Erdoğan da nüfus problemine çözüm için kadın milletvekilleri ile bir araya gelecek. Doğum oranlarının azalma nedenleri araştırılacak. Kadın doğum uzmanı Prof . Dr. İnci Kahyaoğlu Türkiye'nin doğum oranında yaşanan azalmaya dikkat çekecek. Program kapsamında Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da doğurganlık hızının en düşük olduğu illerle ilgili çalışmaları aktaracak.



HAZIRLANAN RAPORLAR ELE ALINACAK
Doğum hızının düşmesiyle ilgili birimlerin hazırladığı raporlar da bugünkü etkinlikte değerlendirilecek. Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek etkinliğe MYK, MKYK üyeleri, kurucu üyeler, merkez disiplin kurulu üyeleri, parti içi demokrasi hakem kurulu üyeleri, 28'nci dönem kadın milletvekilleri, birim başkan yardımcıları, kadın ve gençlik kolları MYK ve MKYK üyeleri katılacak.

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