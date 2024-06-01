Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar

Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sizleri en kalbi hürmetle selamlıyorum. İstişare toplantımızın hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Bakan arkadaşlarımız geniş bir yelpazede sunumlarını yapacaklar. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz istişare toplantımızda olduğu gibi sizlerin kıymetli fikirlerini alacağız.
SON 3 SEÇİMİM MUHASEBESİNİ YAPACAĞIZ
Son 1 yıldır ülkemizin gündemini kaplayan seçim maratonun tamamlanmasıyla siz kardeşlerimle beraber olalım dedik.
TARİHİ AÇIKLADI
İstişare toplantılarına devam edeceğiz. 1-2 Temmuz'da belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Son 1 yılda yaşanan 3 seçimin de kapsamlı muhasebesini yapacağız.
Partimizin kuruluşundan itibaren istişareye önem verdik. Halkımızla aramıza mesafe koymadık, görünmez duvarlar örmedik. Siyaseti milletimiz için yaptık.
Sokağın sesine kulak verdik. Çarşının nabzını tuttuk. Ne kendimizi, ne çalışma arkadaşlarımızı yankı odalarına hapsetmedik. Demokrasimizin güçlenmesi için her görüşe kapımızı ve gönlümüzü açtık.
Türk siyasi hayatında istişare kültürü bizimle anlam kazandı. İstişareyi her seviyede pratiğe döken ve kurumsallaştıran parti biziz.
SEÇMENDEN GEÇER NOT ALAMAYANLAR, TAKDİRİMİZİ KAZANAMAZ
Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentilerinin tamamının farkındayız. Seçmenden geçer not alamayanlar, takdirimizi kazanamaz.
SURDA GEDİK AÇILMASINA İZİN VERMEYİZ
Milletimizle gönül köprülerimizi tekrar güçlendirirken AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz. Özeleştirimizi açık yüreklilikle yapmak, yola çok daha güçlü bir şekilde devam etmek için bir aradayız.
EDEPTEN HİÇ TAVİZ VERMEDİK AMA EDEPSİZLİĞİ DE KARŞILIKSIZ BIRAKMADIK
Siyaset, ülke ve millet için verilen çetin mücadelenin adıdır. Bizim lügatimizde siyasetin tek bir amacı vardır. O da millete hizmettir. Biri yanağımıza tokat atmaya yeltendiğinde diğer yanağımızı dönmedik, karşılığını verdik. Edepten hiç taviz vermedik ama edepsizliği de karşılıksız bırakmadık.
Oy alamadığımız herkesin yaşam tarzına saygı gösterdik. Bu AK Parti varoldukça devam edecektir.
İADE-İ ZİYARET KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ
Sayın Özel'e siyasette yumuşama arzuladığımızı söyledim. Kutuplaşmanın, kamplaşmanın ve gerilimin tarafında olmadık.
TAVİZ VERMEYİZ
Terör, terörist, terörle arasına mesafe koymayanlar ile sırtını teröre yaslayanlar karşısında kimse bizden yumuşak tavır beklemesin.
PROGRAM BELLİ OLDU
AK Parti'nin hafta sonunda Kızılcahamam'da gerçekleştireceği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın programı belli oldu.
İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Kamuda tasarruf hamlesini başlatan AK Parti, kampta alacağı tedbirlerle de kamuya örnek olmaya özen gösterecek. Kamp sürecinde israfın önüne geçebilmek için mikro önlemler alınacak. Katılımcılar tedbirlere uymak zorunda kalacak.
Kampa vekiller aileleri ile katılmayacak, otelde de tasarruf tedbirleri kapsamında her odayı 2 vekil paylaşacak. Basılı doküman dağıtılmayacak. Dokümanların dağıtımı dijital olarak yapılacak. Katılımcıların önemli bir kısmı genel merkezden kaldırılacak otobüslerle kamp yerine ulaşacak.