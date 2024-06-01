Emekliye ikramiye zamanı: Ödeme takvimi nasıl uygulanacak? Aylığı bağlanmayan ne zaman alacak? Kim, ne kadar alacak?

1

Emekliler bu yılın ikinci ikramiyesi için gün sayıyor. Haziran ayına girilmesiyle Kurban Bayramı ikramiyesi süreci de başladı. Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. 15 Haziran da arife günü. İkramiyenin bayramdan önce verilmesi gerektiği için 2 hafta içerisinde ödemeler yapılacak.