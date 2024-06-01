Borussia Dortmund’un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 99 puanla 2'inci sırada tamamladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 99 puanla 2'inci sırada tamamladı.
İsmail Kartal ve öğrencileri birçok rekora imza atarken, lig şampiyonluğuna ulaşamadı.
Galatasaray'ın arkasında olan sarı-lacivertliler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Kanarya, Avrupa macerasında 2'inci turdan başlayacak.
Fenerbahçe tüm aşamaları geçmesi halinde Devler Ligi'nde yeni formatına katılma hakkı elde edecek.
Bu formata ise toplamda 36 takım katılacak ve Kanarya muhtemel olarak 8 maç oynayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılar elde etmek isteyen sarı-lacivertli ekip, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kanarya yeni sezon için ilk hamlesini Jose Mourinho ile yapmıştı.
Fenerbahçe, deneyimli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'de yapılacak seçim için başkan adayı olan Aziz Yıldırım, transferler için konuşmuştu.
Yıldırım ilk olarak Jose Mourinho ile görüştüğünü açıkladı.
Bunun üzerine sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik adamla anlaştığı öğrenilince Aziz Yıldırım'dan başka açıklamalarda geldi.
Yıldırım sözlerinde, "Jose Mourinho'dan sonra şimdi futbolcu ismi vereyim, onları da alsınlar. Romelu Lukaku, Paulo Dybala, Alexander Sörloth ve Anderson Talisca'yı istiyor Mourinho. Bunlardan iki tanesini halletsinler, diğerlerine biz gelince bakarız" dedi.
FENERBAHÇE'DEN ORTA SAHA BOMBASI!
Fenerbahçe yeni sezon için orta sahaya takviye yapmak isterken listesine Borussia Dortmund'un yıldızını ekledi.
İLK YILDIZ SABITZER
Sarı-lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de mutlak bir başarı isterken orta sahaya transfer etmek istenen ilk isim Marcel Sabitzer oldu.
A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin ilk teklifi kiralık olarak yapması planlanıyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.
Avusturyalı futbolcu bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 39 maça çıkarken bu müsabakalarda 6 gol ve 9 asist yaptı.