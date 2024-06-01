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Borussia Dortmund'un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle yıldız futbolcular için cazibe merkezi haline gelen sarı lacivertliler, listesini de buna göre oluşturuyor. A Spor'un haberine göre Kanarya, orta saha için Borussia Dortmund'un yıldızına kancayı taktı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 16:22 Güncelleme 01 Haziran 2024, 16:22
Borussia Dortmund’un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 99 puanla 2'inci sırada tamamladı.

Borussia Dortmund’un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

İsmail Kartal ve öğrencileri birçok rekora imza atarken, lig şampiyonluğuna ulaşamadı.

Borussia Dortmund’un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

Galatasaray'ın arkasında olan sarı-lacivertliler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Borussia Dortmund’un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

Kanarya, Avrupa macerasında 2'inci turdan başlayacak.

Borussia Dortmund’un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

Fenerbahçe tüm aşamaları geçmesi halinde Devler Ligi'nde yeni formatına katılma hakkı elde edecek.

Borussia Dortmund’un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

Bu formata ise toplamda 36 takım katılacak ve Kanarya muhtemel olarak 8 maç oynayacak.

Borussia Dortmund’un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılar elde etmek isteyen sarı-lacivertli ekip, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Borussia Dortmund’un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

Kanarya yeni sezon için ilk hamlesini Jose Mourinho ile yapmıştı.

Borussia Dortmund’un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

Fenerbahçe, deneyimli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Borussia Dortmund’un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

Fenerbahçe'de yapılacak seçim için başkan adayı olan Aziz Yıldırım, transferler için konuşmuştu.

Borussia Dortmund’un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

Yıldırım ilk olarak Jose Mourinho ile görüştüğünü açıkladı.

Borussia Dortmund’un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

Bunun üzerine sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik adamla anlaştığı öğrenilince Aziz Yıldırım'dan başka açıklamalarda geldi.

Borussia Dortmund’un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

Yıldırım sözlerinde, "Jose Mourinho'dan sonra şimdi futbolcu ismi vereyim, onları da alsınlar. Romelu Lukaku, Paulo Dybala, Alexander Sörloth ve Anderson Talisca'yı istiyor Mourinho. Bunlardan iki tanesini halletsinler, diğerlerine biz gelince bakarız" dedi.

Borussia Dortmund’un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

FENERBAHÇE'DEN ORTA SAHA BOMBASI!

Fenerbahçe yeni sezon için orta sahaya takviye yapmak isterken listesine Borussia Dortmund'un yıldızını ekledi.

Borussia Dortmund’un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

İLK YILDIZ SABITZER

Sarı-lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de mutlak bir başarı isterken orta sahaya transfer etmek istenen ilk isim Marcel Sabitzer oldu.

Borussia Dortmund’un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin ilk teklifi kiralık olarak yapması planlanıyor.

Borussia Dortmund’un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

Borussia Dortmund’un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

Avusturyalı futbolcu bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 39 maça çıkarken bu müsabakalarda 6 gol ve 9 asist yaptı.

Borussia Dortmund’un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

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