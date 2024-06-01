Borussia Dortmund’un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

Fenerbahçe'de yapılacak seçim için başkan adayı olan Aziz Yıldırım, transferler için konuşmuştu.

Yıldırım ilk olarak Jose Mourinho ile görüştüğünü açıkladı.

Yıldırım sözlerinde, "Jose Mourinho'dan sonra şimdi futbolcu ismi vereyim, onları da alsınlar. Romelu Lukaku, Paulo Dybala, Alexander Sörloth ve Anderson Talisca'yı istiyor Mourinho. Bunlardan iki tanesini halletsinler, diğerlerine biz gelince bakarız" dedi.