2 çocuk annesi Sinem Kobal eşi ve kızlarıyla paylaştı! Ortalık yıkıldı! Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu...

2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile dünyevine girdi ve ünlü çiftin bu evlilikten iki kızı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Kobal'dan ise çekirdek aile paylaşımı geldi. Kobal, eşi ve kızlarıyla verdiği pozu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan aile pozu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Sinem Kobal'ın çekirdek ailesi...