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2 çocuk annesi Sinem Kobal eşi ve kızlarıyla paylaştı! Ortalık yıkıldı! Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu...

2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile dünyevine girdi ve ünlü çiftin bu evlilikten iki kızı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Kobal'dan ise çekirdek aile paylaşımı geldi. Kobal, eşi ve kızlarıyla verdiği pozu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan aile pozu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Sinem Kobal'ın çekirdek ailesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 10:39 Güncelleme 02 Haziran 2024, 10:48
2 çocuk annesi Sinem Kobal eşi ve kızlarıyla paylaştı! Ortalık yıkıldı! Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu... 1

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

2 çocuk annesi Sinem Kobal eşi ve kızlarıyla paylaştı! Ortalık yıkıldı! Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu... 2

2016 yılında Sinem Kobal ile nikah masasına oturan İmirzalıoğlu'nun bu evlilikten Lalin ile Leyla adlarında iki kızı oldu.

2 çocuk annesi Sinem Kobal eşi ve kızlarıyla paylaştı! Ortalık yıkıldı! Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu... 3

Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çiftten Sinem Kobal, sosyal medya hesabında eşi ve kızlarıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

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