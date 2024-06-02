CHP'DE koltuk kavgası hızla devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in NE TESADÜF Kİ Selahattin Demirtaş aşkında birleşmeleri dikkati çekiyor. CHP saflarında bir taraftan HANÇER ÇIKARMA SEANSLARI devam ediyor. Diğer taraftan, CHP'nin eski ve yeni liderlerinin Kobani olaylarında yargılandığı davada 42 yıl hapis cezası alan DEM (HDP) Eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş aşkı kabarmış görünüyor. Hatırlayalım. 31 Mart seçimleri öncesinden başlayarak Ekrem İmamoğlu'nun Demirtaş övgüsü hiç eksik olmamıştı.

İstanbul seçimlerini kazanmak için Demirtaş'a gizli açık birçok kez mesajlar göndermişti. 3 gün önce de CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kobani Davası kapsamında hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretinin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, "Sayın Demirtaş'ın içeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum. Demirtaş dışarıda olsaydı eminim terör olayları da biterdi" dedi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun akla ziyan açıklamasına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici sert karşılık verdi: Kemal Bey sen bizim aklımıza, hafızamızla mı alay ediyorsun. Yani bu hendek, çukur olayları, 6-8 Ekim olayları Demirtaş dışarıdayken yaşanmadı mı? Bu Demirtaş dediğin terör örgütü uzantısı terör örgütü elebaşı İmralı canisinin 'Heykelini dikeceğiz' demedi mi?

Devlet içinde bir bağımsız devlet kurmaktan bahsetmedi mi! Bütün bunları kim söylüyor? Kemal Bey sanki bunları hiç yaşanmamış gibi Demirtaş'a güzellemeler yapıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş sevgisinin kabarması ne iş?

Arkasında muhakkak bir hesap vardır.

Bilindiği gibi geçtiğimiz Kasım ayında genel başkan seçilen Özgür Özel'in ilk sözlerine, terörden yargılanan Selahattin Demirtaş'a "Selam" diye başlamıştı. Özel, 31 Mart seçimleri öncesinde de terör örgütünün siyasi kolu kolu DEM'in (HDP) oylarını CHP'ye çekmek için övgülerde sınır tanımadı. Devrik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da onlardan geri kalmadı. Demirtaş'ı ziyaret edeceğim dedi, ziyaret etti. Sıra Ekrem İmamoğlu'nda! Seçim kazanmasının karşılığını vermek için muhakkak Demirtaş'ı ziyaret edecektir...

Amerika ve Avrupa'dan "Demirtaş'ı, Osman Kavala'yı serbest bırakın" lafları, yazıları arka arkaya geliyor. Böyle bir süreçte, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş sevgisinin KABARMASINDA AMERİKA / AVRUPA'dan bir sufle gelmiş olabilir mi? CHP'nin eski ve yeni liderlerinin Amerika ve Avrupa sevgilerini, onlara bakarak siyaset yaptıklarına birçok kez tanık olduğumuz için sufle konusu akıllara hemen geliyor. Bilindiği gibi ABD ve Avrupa, Osman Kavala'yı, Selahattin Demirtaş'ı kurtarmak, cezaevinden çıkarmak için atmadıkları takla kalmadı. Batı bir taraftan İnsan Hakları Mahkemesi, diğer yandan Avrupa Parlamento'sunu araç olarak kullanıyor.

Yetmiyor medyaları üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmaktan utanmıyorlar.

Bağımsız Türk mahkemelerini tesir altına alacaklarını sanıyorlar...



SONUÇ: ABD-Avrupa'nın Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkarmak için arsızca yaptıkları kampanyalara CHP'lilerin de katılması üzerinde önemle düşünmemiz gerekiyor. Arka planda Derin ABD/ Avrupa'nın Demirtaş'ı parlatarak yeni tezgahlar kurması gündeme sokulacaktır. Türkiye için, şu anda en yakın tehdit Irak ve Suriye'deki terör örgütü yapılanmasıdır. Ayrıca bunlara kol kanat geren ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'dır. Bunun için Milli Güvenlik Kurulu'nun son manifestosunu tekrar tekrar okumakta büyük yarar var.