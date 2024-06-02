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İsrail’de roket alarmı! The Jerusalem Post son dakika koduyla duyurdu: Bölgede sirenler çalıyor

İsrail’in kuzeyinde roket sirenleri çalıyor. The Jerusalem Post, İsrail’in kuzeyinde izinsiz roket girişinin olduğunu belirtti ve bölgede alarm durumuna geçildiğini duyurdu. Cuma gününden bu yana Hizbullah ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar devam ederken roketlerin Hizbullah tarafından gönderildiği düşünülüyor.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 09:19 Güncelleme 02 Haziran 2024, 09:23
İsrail’de roket alarmı! The Jerusalem Post son dakika koduyla duyurdu: Bölgede sirenler çalıyor

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İsrail gazetesi The Jerusalem Post, İsrail'in kuzeyinde roket sirenlerinin çaldığını duyurdu.

İsrail'e yönelik saldırıları henüz üstlenen bir grup olmasa da Cuma gününden bu yana çeşitli yerleşimlere saldırı düzenleyen Hizbullah olduğu düşünülüyor.

LÜBNAN SALDIRISINDAN SONRA HİZBULLAH HAREKETE GEÇTİ

Hizbullah İsrail'in cuma günü güney Lübnan'daki köyleri hedef alıp bir sağlık görevlisi ve kadının da bulunduğu dört kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırısının ardından İsrail yerleşimlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

SINIR ÇATIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFP'ye göre İsrail, Lübnan'da yedi aydan fazla süren sınır ötesi çatışmalarında 80'den fazla sivil ve 10 kurtarma görevlisinin de aralarında bulunduğu 450 kişiyi öldürdü.

İsrail, Hizbullah saldırılarında sınırın kendi tarafında 14 İsrail askerinin ve 11 sivilin öldüğünü söyledi. İsrail'in askerlerinin ölüm ve yaralanmalarını gizlediği bilindiğinden ölenlerin sayısının daha fazla olabileceği düşünülüyor.

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