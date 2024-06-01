ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

Yıldırım, Ali Koç'un ekibinin de Portekizli teknik adam ile görüştüğünü belirtip "İmzaları şimdiden atın. Gerekirse yarı parasını ben öderim" teklifini yapmıştı.

Sonrasında Ali Koç bu teklifin kendisine sorulması üzerine, "Siz Mourinho'nun maliyetinin ne kadar olduğunu biliyor musunuz?" yanıtını vermiş ve kafaları karıştırmıştı.

İMZA GELDİ! Bu gelişmelerin ışığında Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Londra'ya giderek Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.

Bunun üzerine Aziz Yıldırım, Portekizli teknik adamla yapacağı yüz yüze görüşmeyi iptal etti. Ardından Fenerbahçe'den de KAP açıklaması geldi.