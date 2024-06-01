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ÖZEL | İşte Fenerbahçe'nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 9 Haziran tarihinde yeni başkanını seçecek. Adaylardan mevcut başkan Ali Koç, seçim tarihi öncesi 7 Haziran'da 2 transfer duyuracağını açıkladı. Bu isimler sır gibi saklanırken Takvim, 2 yıldızın ismine de ulaştı. İşte detaylar...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 11:49 Güncelleme 01 Haziran 2024, 11:49
ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. 9 Haziran tarihinde 3 yıllık yeni başkanını seçecek olan sarı lacivertlilerde transfer harekatı şimdiden başladı.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

İlk olarak teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Kanarya, yerini dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile doldurdu.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

YILDIRIM ETKİSİ!

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, kararını açıkladığı basın toplantısında 3 yıllık dönemde çalışacağı teknik adamın Jose Mourinho olduğunu duyurmuştu.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

Yıldırım, Ali Koç'un ekibinin de Portekizli teknik adam ile görüştüğünü belirtip "İmzaları şimdiden atın. Gerekirse yarı parasını ben öderim" teklifini yapmıştı.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

Sonrasında Ali Koç bu teklifin kendisine sorulması üzerine, "Siz Mourinho'nun maliyetinin ne kadar olduğunu biliyor musunuz?" yanıtını vermiş ve kafaları karıştırmıştı.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

İMZA GELDİ!

Bu gelişmelerin ışığında Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Londra'ya giderek Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

Bunun üzerine Aziz Yıldırım, Portekizli teknik adamla yapacağı yüz yüze görüşmeyi iptal etti. Ardından Fenerbahçe'den de KAP açıklaması geldi.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

İSTEDİĞİ İSİMLERİ DUYURDU

Kongre üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'nun imza atması üzerine konuştu. Yıldırım, "Ben geldiğimde benim istediğim adam orada olmuş olacak" dedi.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

Yıldırım ayrıca Jose Mourinho'nun istediği yıldızları da duyurdu. "Lukaku ve Dybala'yı istiyor" diyen Yıldırım, ayrıca Alexander Sörloth ve Anderson Talisca'nın da Fenerbahçe'ye gelmek istediklerini söyledi.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

TALİSCA'DAN JET YANIT!

Aziz Yıldırım'ın bu sözlerinin ardından Talisca'dan jet bir yanıt geldi. Brezilyalı yıldız, 'Sonuna kadar Al Nassr' sözleriyle formalı fotoğrafını paylaştı.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

TAKIMDA KALACAKLAR ÖNEM KAZANDI

Teknik direktör sorununu erken çözen Fenerbahçe'de, takımdan ayrılmayı planlayan bazı isimler de kararını gözden geçirmeye başladı.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

İsmail Kartal'ın takımda kalması halinde ayrılığı kafasına koyan Dzeko, Tadic, Batshuayi ve Ferdi Kadıoğlu, Mourinho ile çalışmayı istiyor.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

2 SÜRPRİZ HAMLE!

Diğer yandan transfer çalışmaları için harekete geçen Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, seçimlerden önceki cuma günü 2 transfer açıklayacaklarını duyurdu.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

Bu isimlerin kim olduğu sır gibi saklanırken, Takvim iki isme de ulaştı.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

MERİH DEMİRAL SÜRPRİZİ!

Fenerbahçe'de ilk hedefin Merih Demiral olduğu öğrenildi. Kiralık olarak transfer edilen ve Atletico Madrid'e dönmesine kesin gözüyle bakılan Çağlar Söyüncü'nün yeri Merih Demiral ile doldurulacak.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'de forma giyememenin içinde ukde kaldığını söyleyen Merih Demiral'a sarı lacivertliler forma gönderme jestinde bulunmuştu.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

Taraflar arasında görüşmeler yeni yeni başlarken, transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

YÜKSELEN YILDIZ PHILOGENE!

Fenerbahçe'nin bir diğer hedefinin ise Hull City ve İngiltere'nin yükselen yıldızı Philogene olduğu öğrenildi.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

Geçtiğimiz sezon 32 maçta görev alan ve 12 gol 6 asistle yıldızlaşan sol kanat oyuncusu için de girişimler başladı.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeni yönetiminde olması işleri bir hayli kolaylaştıran etmen olacak.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

22 yaşındaki İngiliz yıldızın piyasa değeri ise 15 milyon euro...

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

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ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!
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