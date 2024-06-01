ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. 9 Haziran tarihinde 3 yıllık yeni başkanını seçecek olan sarı lacivertlilerde transfer harekatı şimdiden başladı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. 9 Haziran tarihinde 3 yıllık yeni başkanını seçecek olan sarı lacivertlilerde transfer harekatı şimdiden başladı.
İlk olarak teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Kanarya, yerini dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile doldurdu.
YILDIRIM ETKİSİ!
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, kararını açıkladığı basın toplantısında 3 yıllık dönemde çalışacağı teknik adamın Jose Mourinho olduğunu duyurmuştu.
Yıldırım, Ali Koç'un ekibinin de Portekizli teknik adam ile görüştüğünü belirtip "İmzaları şimdiden atın. Gerekirse yarı parasını ben öderim" teklifini yapmıştı.
Sonrasında Ali Koç bu teklifin kendisine sorulması üzerine, "Siz Mourinho'nun maliyetinin ne kadar olduğunu biliyor musunuz?" yanıtını vermiş ve kafaları karıştırmıştı.
İMZA GELDİ!
Bu gelişmelerin ışığında Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Londra'ya giderek Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.
Bunun üzerine Aziz Yıldırım, Portekizli teknik adamla yapacağı yüz yüze görüşmeyi iptal etti. Ardından Fenerbahçe'den de KAP açıklaması geldi.
İSTEDİĞİ İSİMLERİ DUYURDU
Kongre üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'nun imza atması üzerine konuştu. Yıldırım, "Ben geldiğimde benim istediğim adam orada olmuş olacak" dedi.
Yıldırım ayrıca Jose Mourinho'nun istediği yıldızları da duyurdu. "Lukaku ve Dybala'yı istiyor" diyen Yıldırım, ayrıca Alexander Sörloth ve Anderson Talisca'nın da Fenerbahçe'ye gelmek istediklerini söyledi.
TALİSCA'DAN JET YANIT!
Aziz Yıldırım'ın bu sözlerinin ardından Talisca'dan jet bir yanıt geldi. Brezilyalı yıldız, 'Sonuna kadar Al Nassr' sözleriyle formalı fotoğrafını paylaştı.
TAKIMDA KALACAKLAR ÖNEM KAZANDI
Teknik direktör sorununu erken çözen Fenerbahçe'de, takımdan ayrılmayı planlayan bazı isimler de kararını gözden geçirmeye başladı.
İsmail Kartal'ın takımda kalması halinde ayrılığı kafasına koyan Dzeko, Tadic, Batshuayi ve Ferdi Kadıoğlu, Mourinho ile çalışmayı istiyor.
2 SÜRPRİZ HAMLE!
Diğer yandan transfer çalışmaları için harekete geçen Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, seçimlerden önceki cuma günü 2 transfer açıklayacaklarını duyurdu.
Bu isimlerin kim olduğu sır gibi saklanırken, Takvim iki isme de ulaştı.
MERİH DEMİRAL SÜRPRİZİ!
Fenerbahçe'de ilk hedefin Merih Demiral olduğu öğrenildi. Kiralık olarak transfer edilen ve Atletico Madrid'e dönmesine kesin gözüyle bakılan Çağlar Söyüncü'nün yeri Merih Demiral ile doldurulacak.
Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'de forma giyememenin içinde ukde kaldığını söyleyen Merih Demiral'a sarı lacivertliler forma gönderme jestinde bulunmuştu.
Taraflar arasında görüşmeler yeni yeni başlarken, transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.
YÜKSELEN YILDIZ PHILOGENE!
Fenerbahçe'nin bir diğer hedefinin ise Hull City ve İngiltere'nin yükselen yıldızı Philogene olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon 32 maçta görev alan ve 12 gol 6 asistle yıldızlaşan sol kanat oyuncusu için de girişimler başladı.
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeni yönetiminde olması işleri bir hayli kolaylaştıran etmen olacak.
22 yaşındaki İngiliz yıldızın piyasa değeri ise 15 milyon euro...