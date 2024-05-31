ABD ve soykırımcı İsrail’den yeni oyun! Biden ’barış havarisi’ kesildi! Netanyahu sessizliğini bozdu! Filistin’den açıklama geldi

Bergusi, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Şimdi yapılması gereken Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nin birliğini sağlamak, İsrail'in planlarını engellemek ve özgür demokratik seçimlere hazırlanmak için birleşik bir Filistin ulusal liderliğinin ve geçici bir ulusal uzlaşma hükümetinin oluşturulmasıdır."
NETANYAHU SESSİZLİĞİNİ BOZDU
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu belirtti.
İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve esirlerin durumuna ilişkin değenlendirmelerine yer verildi.
Netanyahu'nun, "tüm hedeflere ulaşılıncaya kadar Gazze Şeridi'ndeki savaşın sürdürülmesinde ısrarcı olacağı" ifade edildi.
Açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze'deki esirlerin en kısa sürede geri getirilmesi için müzakere heyetine genel hatların sunulması talimatı verdiğine dikkat çekilerek, şöyle devam edildi: "Başbakan, müzakere heyetine Gazze'deki esirlerin mümkün olan en kısa sürede geri dönüşüne ilişkin genel hatları sunması talimatını verirken, tüm esirlerin geri dönüşü ve Hamas'ın askeri ve idari açıdan ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere savaşın tüm hedeflerine ulaşılıncaya kadar sona ermeyeceği konusunda ısrar ediyor."
Açıklamada, hükümetin esirlerin bir an önce geri getirilmesi konusunda tam birlik içinde olduğu ve bu hedefe ulaşmak için çalıştığına işaret edilerek, "İsrail'in önerdiği kesin hatlar, ilkelerimizi koruyacak şekilde bir aşamadan diğerine koşullu geçişe izin veriyor." ifadeleri kullanıldı.
"BİDEN'IN ÇAĞRINA KULAK VERİN"
İsrail'in muhalefet parti lideri Yair Lapid ise Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes çağrısına kulak vermeye çağırdı.
Yair Lapid bugün yaptığı açıklamada, "İsrail hükümeti Başkan Biden'ın önemli konuşmasını görmezden gelemez. Masada bir anlaşma var ve bu anlaşma yapılmalı" ifadelerini kullandı.
Lapid ayrıca, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e dikkat çekerek, "Hükümetten ayrılırlarsa, Netanyahu'ya rehine serbest bırakma anlaşması için bizden bir güvenlik ağı olduğunu hatırlatırım" dedi.
KONGRE'DEN NETANYAHU'YA DAVETİYE
Öte yandan ABD Kongresi'nin dört lideri Netanyahu'ya Kongrenin ortak oturumunda konuşma yapması için bir davetiye gönderdi.