SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

HAVA DURUMU | Kavrulacağız! Meteoroloji açıkladı! 7 derece daha artacak! Bugün hava nasıl? | 2 Haziran 2024 hava durumu

HAVA DURUMU | Mayıs ayı boyunca serin ve yağışlı geçen hava Haziran ayının ilk gününden itibaren bir anda kavurucu hale geldi. Meteoroloji’den gelen son dakika tahminlerine göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 09:41 Güncelleme 02 Haziran 2024, 09:49
HAVA DURUMU | Kavrulacağız! Meteoroloji açıkladı! 7 derece daha artacak! Bugün hava nasıl? | 2 Haziran 2024 hava durumu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Haziran ayına çok sıcak başladık. Mayıs sonuna kadar serin ve yağışlı hava etkili olurken 1 Haziran'dan itibaren bir anda ciddi bir sıcaklık artışı yaşanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bu kez yağış için değil sıcaklık için uyarıda bulundu.

Gelen son dakika tahminlerine göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde olacak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 34°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü! Canhıraş mücadele umutlu bekleyiş... 2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika: İki oturum 90 soruluk LGS başladı! Oku, düşün, uygula, neticelendir... | Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
3 ilçe 4 beldede seçimler yenileniyor! Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan, Aksaray Güzelyurt... Sandık kuruldu
AK Parti düğmeye bastı! Vergi adaletsizliğine son! Tabana değil tavana yayılacak! Paket hazır Meclis’e geliyor
Gezi vandalizminin 11. yılı! Kıvılcım FETÖ’den finansman Kızıl Soros’tan: İhanetin kronolojisi ve Türkiye’nin geleceğinden çalınan milyar dolarlar
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar
FETÖ’cüler canlı yayında gazeteciye saldırdı! Üzerine araba sürüp ezmeye çalıştı yetmedi yumrukladı | Dışişleri Bakanlığı: Hesap verecekler
Jose Mourinho’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran mesaj: Yarın Kadıköy’de buluşuyoruz
İrlanda Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Gould, Gazzeli çocuklar için gözyaşları döktü! Katil Netayahu’ya nefret kustu: Cehennemde yan
Avrupa’nın en büyüğü: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid | Arda Güler tarihe geçti
ABD’den eli kanlı katil Netanyahu’ya kongrede konuşma daveti: Bir ilk yaşanacak | Bernie Sanders tepki: Kesinlikle katılmayacağım
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Üniversiteli Aslıhan Zengin’i belinden bıçaklayan şüpheli yakalandı
Başıboş köpekler Sivas’ta dehşet saçtı! 13 yaşındaki küçük çocuk canını zor kurtardı: Hastaneye kaldırıldı
ABD ve soykırımcı İsrail’den yeni oyun! Biden ’barış havarisi’ kesildi! Netanyahu sessizliğini bozdu! Filistin’den açıklama geldi
İsrail 13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhi’yi açlıktan öldürdü!
SON DAKİKA