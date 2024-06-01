Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.
Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.