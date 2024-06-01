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Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor." denildi.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 14:58 Güncelleme 01 Haziran 2024, 15:40
Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

6 terörist sarı torbaya!


Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.

Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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