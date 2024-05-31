SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada deneyimli çalıştırıcıya emeklerinden ötürü teşekkür edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 18:14 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 18:28
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona erdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Geride kalan 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın gerisinde kalarak ikincilikle yetinen Fenerbahçe'de İsmail Kartal gönderildi. Sarı lacivertliler tecrübeli antrenöre teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Kartal ile Fenerbahçe 58 karşılaşmada 44 galibiyet alıp 7 kez de beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Ayrıca Kanarya'da üçüncü kez görev yapan 62 yaşındaki çalıştırıcı ligde 2.61 puan ortalaması tutturdu.

Süper Ligde en değerli ve pahalı takım hangisi? Liste açıklandı!Süper Ligde en değerli ve pahalı takım hangisi? Liste açıklandı!
Süper Lig'de en değerli ve pahalı takım hangisi? Liste açıklandı!
Galatasaray Fenerbahçenin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay BayındırGalatasaray Fenerbahçenin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır
Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızını getiriyor! Ne Muriqi ne Altay Bayındır
Aziz Yıldırım resmen açıkladı! İşte Jose Mourinhonun transfer edilmesini istediği 4 isimAziz Yıldırım resmen açıkladı! İşte Jose Mourinhonun transfer edilmesini istediği 4 isim
Aziz Yıldırım resmen açıkladı! İşte Jose Mourinho'nun transfer edilmesini istediği 4 isim
Süper Ligin 2023-2024 sezonunda en değerli futbolcusu kim? Sıralama açıklandı! İşte en yüksek bonservisli isimlerSüper Ligin 2023-2024 sezonunda en değerli futbolcusu kim? Sıralama açıklandı! İşte en yüksek bonservisli isimler
Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda en değerli futbolcusu kim? Sıralama açıklandı! İşte en yüksek bonservisli isimler

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İSMAİL KARTAL

Renklerine, tarihine ait olduğun;

formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe'n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele,

hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı.

Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan.

Duruşuna,

Değerlerine,

Aidiyetine,

Saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz.

Emeklerine minnettarız.

Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın…

Yolun açık olsun.

Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek!

İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz:

"FENERBAHÇE BİZİM FENERBAHÇE HEPİMİZİN…"

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: ABD Başkanı Biden’dan ’Orta’ oyunu! Manidar duyuru... Gözler Beyaz Saray’da
FETÖ’nün emniyet imamı Kemalettin Özdemir için hesap vakti! Kumpas içinde kumpas ’İpek’le yakın temas
Türk Telekom
Türkiye ilk çeyrekte büyüdü: OECD’de birinci, G20’de ikinci! Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek duyurdu: Kararlı adımlarla ilerliyoruz
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl?
FETÖ elebaşı Gülen’in çiftliği sessizliğe büründü! Öldü mü kaçırıldı mı? Kulislerde bomba büyü iddiası
Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de hareketli saatler! Otele el bombalı saldırı girişimi... Silahlar konuştu böyle yere yığıldı
Seçil Erzan davasında Denizbank yönetim kurulu üyesinden 2 saatlik ifade! Kapanmayan açıklar ve karışan rakamlar...
Aziz Yıldırım resmen açıkladı! İşte Jose Mourinho’nun transfer edilmesini istediği 4 isim
1 milyarlık dolarlık vurgundan Aşkım Kapışmak çıktı: Görevi yapıya insan kazandırmak
Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü: Gündem Avrupa Birliği!
Jose Mourinho Fenerbahçe’de: İmzalar atıldı: İşte sözleşme detayları
Ahmet Uğurlu’ya veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor! Mustafa Uğurlu tabutun başından bir an olsun ayrılmadı!
Mide bulandıran olay! Üvey kızlarını aramak için programa başvurmuştu! Gerçek ortaya çıktı! Bizi korkutup tecavüz ediyordu
Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...
SON DAKİKA