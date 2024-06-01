UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde en büyük yine Real Madrid oldu | Peki 1955'ten bugüne kadar hangi takımlar kupayı kazandı?

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu şampiyonluk Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki 15'inci zaferi oldu. Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım konumunda bulunan İspanyol ekibini 7 şampiyonlukla Milan takip ediyor. Peki 1955'te başlayan ve günümüze kadar uzanan serüvende Şampiyonlar Ligi kupasını hangi takımlar kazanadı. İşte tüm detaylar...