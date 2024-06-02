Şarkıcı Hadise ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor? Doğum gününde çekilen samimi kare sosyal medyayı salladı: Keşke sevgili olsalar

Herkes ikilinin evleneceğini beklerken onlar ayrılık kararı aldı. Hadise çok geçmeden iş insanı Mehmet Dinçerler ile yakınlaştı.

Jet hızıyla evlilik kararı aldı. Ancak 5 ayda boşandı. Hadise son olarak aşklarıyla değil kazandığı paralar ve konser pozlarıyla gündem oldu.