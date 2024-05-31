Mide bulandıran olay! Üvey kızlarını aramak için programa başvurmuştu! Gerçek ortaya çıktı! Bizi korkutup tecavüz ediyordu

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te mide bulandıran bir olay yaşandı. Üvey kızlarının kendisini uyku ilacı ile uyutup, evdeki 65 bin lirayı alıp evden kaçtığını söyleyerek Müge Anlı stüdyolarına gelen Selahattin, gerçekler ortaya çıkınca stüdyodan kaçtı. 2 genç kız kayıplarının 15. gününde bulundu. Kayıp kızlar üvey babalarının kendilerine küçük yaşlarından beri tecavüz ettiğini, satırla saldırdığını, dövdüğünü söyledi. Kızlar gözyaşları içinde "Selahattin bize 'Dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bizi korkutup tecavüz ediyordu" dedi. Müge Anlı'nın 2. Palu ailesi olarak nitelendirdiği olayla ilgili savcılık harekete geçti. İşte kan donduran olayın detayları...
Müge Anlı'da ortaya çıkan olay herkesin kanını dondurdu. Figen Tülay Bayındır ve arkadaşı Bahar Demir iddialara göre 17 Mayıs akşamı Figen Tülay'ın annesi Fitnat ve sevgilisi Selahattin'i ilaçlarla uyutup Bahar'ın kardeşi Gizem'i de darpedip kayıplara karıştı. Selahattin üvey kızlarının evdeki 65 bin lirayı da aldığını belirtirken, Bahar ve Gizem'in komşularının kızı olduğu anneleri vefat edince Fitnat ve Selahattin tarafından bakımlarının üstlendiği öğrenildi.
Figen ve Bahar adlı kardeşler kayıplarının 15. gününde bulundu. Kayıp kızlar üvey babalarının kendilerine küçük yaşlarından beri tecavüz ettiğini, satırla saldırdığını, dövdüğünü söyledi. Kızlar gözyaşları içinde "Selahattin bize 'Dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bizi korkutup tecavüz ediyordu" dedi
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Müge Anlı, kızların yıllardır tecavüze uğradığını, polise şikayet ettiklerini ancak bir çözüm bulunamadığını açıkladı.