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Yeşilçam'ın Taçsız Kraliçe'si Ahu Tuğba'nın gerçek adı bambaşkaymış! Yıllarca yanlış tanımışız! İlk defa duyanlar şoke oldu...

Uzun süredir Amerika'da kızıyla beraber gözlerden uzak yaşayan Ahu Tuğba, Yeşilçam'ın Taçsız Kraliçe'si olarak biliniyor. Yosma, Dokunmayın Şabanıma, Banker Bilo başta olmak üzere sayısız yapımda başarılı oyunculuğunu sergileyen 13 Ağustos 1955 doğumlu 68 yaşındaki Ahu Tuğba hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı. Meğer Ahu Tuğba'nın gerçek ismi bambaşkaymış! İşte Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba'nın gerçek ismi...

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 23:19 Güncelleme 01 Haziran 2024, 23:24
Yeşilçam’ın Taçsız Kraliçe’si Ahu Tuğba’nın gerçek adı bambaşkaymış! Yıllarca yanlış tanımışız! İlk defa duyanlar şoke oldu... 1

Yeşilçam'ın Taçsız Kraliçe'si olarak bilinen Ahu Tuğba bu sefer şoke eden bir gerçekle gündem oldu!

Yeşilçam’ın Taçsız Kraliçe’si Ahu Tuğba’nın gerçek adı bambaşkaymış! Yıllarca yanlış tanımışız! İlk defa duyanlar şoke oldu... 2

Uzun süredir kızıyla birlikte gözlerden uzak yaşam süren 68 yaşındaki usta oyuncu Ahu Tuğba, bu zamana kadar sayısız yapımda yer aldı.

Yeşilçam’ın Taçsız Kraliçe’si Ahu Tuğba’nın gerçek adı bambaşkaymış! Yıllarca yanlış tanımışız! İlk defa duyanlar şoke oldu... 3

En son geçirdiği trafik kazası ile yürekleri ağızlara getiren Ahu Tuğba, 4 kere nikah masasına oturdu.

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