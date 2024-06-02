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4 isme hücum: Tranzonspor futbolcularına transfer kancası

Trabzonspor’un Mısırlı yıldızına Trezeguet’ye ülkesi ve Suudi Arabistan’dan ilgi devam ediyor. Uğurcan, Baniya ve Bardhi için gelen teklifler ise yetersiz bulunarak reddedildi.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 07:00 Güncelleme 02 Haziran 2024, 07:00
4 isme hücum: Tranzonspor futbolcularına transfer kancası

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Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Mahmoud Trezeguet'in yeni sezon öncesi bordo-mavili takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Bu sezon 28 maçta görev alıp 11 gol 6 asistlik katkı sunan Trezegut'ye özellikle ülkesinden ve Suudi Arabistan'dan ilgi devam ediyor.

29 yaşındaki sol kanat oyuncusuna cazip bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınacak.

Sezonun bitmesine rağmen Dünya Kupası Elemeleri için Mısır Milli takım kampına giden Trezeguet, ülkesinin 6 Haziran'da Burkina Faso ve 10 Haziran'da Gine-Bissau ile karşılaşacağı maçlarda kendisiyle ilgilenen kulüpler tarafından takip edilecek.

Öte yandan Suudi Arabistan'dan bir takımın Uğurcan Çakır'a, Parma'nın Rayyan Baniya'ya ve bir İtalyan ekibinin Enis Bardhi'ye yaptığı tekliflerin ise yönetim tarafından yetersiz bulunarak reddedildiği öğrenildi.

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