4 isme hücum: Tranzonspor futbolcularına transfer kancası

Öte yandan Suudi Arabistan'dan bir takımın Uğurcan Çakır'a, Parma'nın Rayyan Baniya'ya ve bir İtalyan ekibinin Enis Bardhi'ye yaptığı tekliflerin ise yönetim tarafından yetersiz bulunarak reddedildiği öğrenildi.

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