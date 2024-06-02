Soykırım kabinesinde ateşkes krizi! Ben Gvir ve Smotrich Netanyahu’yu hükümeti devirmekle tehdit etti

"Böyle bir anlaşmayı kabul etmek tam bir zafer değil, tam bir yenilgidir." diyen Ben-Gvir, Netanyahu'yu açıkça hükümeti feshetmekle tehdit etti.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise "Hamas'ı yok etmeden ve tüm rehineleri geri vermeden savaşı bitirmeyi" kabul eden bir hükümetin parçası olmayacağını söyledi.

İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli mahkumların serbest bırakılması ve yerinden edilmiş Gazzelilerin parçalanmış bölgenin kuzeyindeki evlerine geri gönderilmesi yönündeki önerileri eleştiren Smotrich, "Hamas'ın yok edilmesine ve tüm rehinelerin iadesine kadar mücadelenin sürdürülmesini talep ediyoruz" dedi.