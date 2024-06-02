Soykırım kabinesinde ateşkes krizi! Ben Gvir ve Smotrich Netanyahu’yu hükümeti devirmekle tehdit etti

ABD Başkanı Joe Biden'ın cuma günü açıkladığı ateşkes planının ardından İsrail'in soykırım kabinesi birbirine düştü.
ABD Başkanı Joe Biden'ın cuma günü açıkladığı ateşkes planının ardından İsrail'in soykırım kabinesi birbirine düştü.
SOYKIRIM KABİNESİNDEN NETANYAHU'YA AÇIK TEHDİT
Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri ABD'nin teklifini "Hamas'a tamamen teslim olmak" olarak nitelendirdi ve teklifin kabul edilmesi halinde İsrail hükümetini devirmekle tehdit etti.
ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü çatışmaların durdurulacağı ve Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılacağını gösteren bir anlaşmanın ana hatlarını açıklamış ve nihai hedefin çatışmanın sona ermesi olacağını söylemişti.
SAVAŞI SÜRDÜRME ÇAĞRISI
Cumartesi gecesi Netanyahu'nun iktidar koalisyonundaki iki üst düzey aşırı sağcı bakan, Netanyahu'yu "pervasız" olarak gördüklerini belirttikleri anlaşmayı kabul etmemeleri konusunda uyardı ve Hamas tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar savaşı sürdürmeye çağırdı.
BEN-GVİR VE SMOTRICH "HÜKÜMETİ FESHEDERİZ" DEDİ
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yaptığı açıklamada, teklifin "terörizm için bir zafer ve İsrail için güvenlik tehlikesi" olacağını söyledi.
"Böyle bir anlaşmayı kabul etmek tam bir zafer değil, tam bir yenilgidir." diyen Ben-Gvir, Netanyahu'yu açıkça hükümeti feshetmekle tehdit etti.
Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise "Hamas'ı yok etmeden ve tüm rehineleri geri vermeden savaşı bitirmeyi" kabul eden bir hükümetin parçası olmayacağını söyledi.
İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli mahkumların serbest bırakılması ve yerinden edilmiş Gazzelilerin parçalanmış bölgenin kuzeyindeki evlerine geri gönderilmesi yönündeki önerileri eleştiren Smotrich, "Hamas'ın yok edilmesine ve tüm rehinelerin iadesine kadar mücadelenin sürdürülmesini talep ediyoruz" dedi.