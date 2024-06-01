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ABD'den eli kanlı katil Netanyahu'ya kongrede konuşma daveti: Bir ilk yaşanacak | Bernie Sanders tepki: Kesinlikle katılmayacağım

İlk günden itibaren terör devleti İsrail'e destek veren ABD yeni bir skandala daha imza attı. Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri eli kanlı katıl Netanyahu'ya ortak oturumda konuşma yapması için davetiye gönderdi. Davetiyede, “Sizi İsrail hükümetinin demokrasiyi savunma, terörle mücadele ve bölgede adil ve kalıcı bir barış tesis etme vizyonunu paylaşmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Skandal davet sonrası Senatör Bernie Sanders çok sert tepki gösterdi. Sanders, Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu ve konuşmaya kesinlikle katılmayacağını söyledi.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 23:29 Güncelleme 01 Haziran 2024, 23:30
ABD’den eli kanlı katil Netanyahu’ya kongrede konuşma daveti: Bir ilk yaşanacak | Bernie Sanders tepki: Kesinlikle katılmayacağım

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Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Kongre'nin ortak oturumda konuşma yapması için resmi bir davetiye gönderdi.



ABD Kongresi'nin iki organı olan Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri Netanyahu'ya davetiye gönderdi. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Demokratların Senato Lideri Chuck Schumer, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ve Cumhuriyetçi Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell tarafından imzalanan davetin ABD'nin İsrail ile dayanışmasını vurgulamak amacıyla yapıldığı belirtildi.



Davetiyede, "Sizi İsrail hükümetinin demokrasiyi savunma, terörle mücadele ve bölgede adil ve kalıcı bir barış tesis etme vizyonunu paylaşmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.



"HEYECAN DUYDUM"

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, "ABD halkının ve tüm dünyanın temsilcileri önünde haklı savaşımızla ilgili gerçekleri sunma ayrıcalığından dolayı heyecan duydum" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Netanyahu'nun Kongre'nin ortak oturumuna 4. kez hitap eden ilk dünya lideri olacağı belirtildi.



SENATÖR SANDERS'DEN TEPKİ

Skandal davet sonrası Senatör Sanders çok sert tepki gösterdi. Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu söyleyen Sanders, "Binyamin Netanyahu bir savaş suçlusudur. Kongrenin ortak toplantısına konuşma yapmaya davet edilmemelidir. Kesinlikle katılmayacağım" dedi.



Sanders paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İsrail'in elbette kendisini 7 Ekim'deki saldırıya karşı savunma hakkı vardı, ancak tüm Filistin halkına karşı savaşa girme hakkı yoktu ve yok. İsrail'in 34.000'den fazla sivili öldürme hakkı yoktur. 19.000 çocuğu yetim bırakma hakkı yoktur. Gazze'nin sağlık sistemini yok etmeye, 26 hastaneyi hizmet dışı bırakmaya ve 400'den fazla sağlık çalışanını öldürmeye hakkı yoktur. Açlık ve kıtlık ortamı yaratarak çaresiz Gazze halkına insani yardım gelmesini engelleme hakkına kesinlikle sahip değildir. Bu, Amerikan hukukunun ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. ICC, Netanyahu ve Hamas lideri Yahya Sinwar'ın tutuklanması için emir arıyor. ICC haklı. Bu kişilerin her ikisi de uluslararası hukuku açık ve çirkin bir şekilde ihlal ediyor.

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