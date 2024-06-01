ABD’den eli kanlı katil Netanyahu’ya kongrede konuşma daveti: Bir ilk yaşanacak | Bernie Sanders tepki: Kesinlikle katılmayacağım

"HEYECAN DUYDUM" İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, "ABD halkının ve tüm dünyanın temsilcileri önünde haklı savaşımızla ilgili gerçekleri sunma ayrıcalığından dolayı heyecan duydum" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Netanyahu'nun Kongre'nin ortak oturumuna 4. kez hitap eden ilk dünya lideri olacağı belirtildi.





Sanders paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



İsrail'in elbette kendisini 7 Ekim'deki saldırıya karşı savunma hakkı vardı, ancak tüm Filistin halkına karşı savaşa girme hakkı yoktu ve yok. İsrail'in 34.000'den fazla sivili öldürme hakkı yoktur. 19.000 çocuğu yetim bırakma hakkı yoktur. Gazze'nin sağlık sistemini yok etmeye, 26 hastaneyi hizmet dışı bırakmaya ve 400'den fazla sağlık çalışanını öldürmeye hakkı yoktur. Açlık ve kıtlık ortamı yaratarak çaresiz Gazze halkına insani yardım gelmesini engelleme hakkına kesinlikle sahip değildir. Bu, Amerikan hukukunun ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. ICC, Netanyahu ve Hamas lideri Yahya Sinwar'ın tutuklanması için emir arıyor. ICC haklı. Bu kişilerin her ikisi de uluslararası hukuku açık ve çirkin bir şekilde ihlal ediyor.