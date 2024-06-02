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T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/579 Esas

DAVALILAR : ZAFER ERTAN

Mahkememizin dosya davacısı Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.tarafından dosyada davalı Zafer ERTAN (35324331240) aleyhine alacak davası açılmıştır.

Davalının adreslerine yapılan tebligatlar bilaikmal dönmüş olup yapılan tüm adres araştırmalara rağmen ise tebligata elverişli başkaca bir adres bulunamadığından ve gönderilen tebligatlar iade geldiğinden bilirkişi raporunun 7201 sayılı Tebligat Kanununun m.29 ve devamı hükümleri gereği adı geçen davalılara ilanen tebliğ olunmasına karar verilmiştir.

Bilirkişi kurulunun 06/11/2023 tarihli bilirkişi raporunda özetle; "muhasebesel ve finansal olarak davalıların sorumlu olmasını gerektirir nitelikte bulunmadığı" yönündeki tespit dikkate alındığında, oluşan zarar nedeniyle davalıların, sorumluluklarını doğuracak bir kusurunun bulunmadığı" yönünde tespit ve kanaatlerini açıklamışlardır.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.27/05/2024

Basın No: ILN02042244

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