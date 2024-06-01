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LGS sınav arası kaç dakika? LGS arasında dışarı çıkılıyor mu? 2024 LGS sınavı saat kaçta, birinci ve ikinci oturum arası kaç dk?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), sadece öğrenciler için değil, aynı zamanda veliler ve eğitimciler için de kritik bir süreçtir. Sınavın yaklaşmasıyla birlikte, öğrenciler ve aileleri LGS sınav gününde dikkat etmeleri gereken detayları merakla araştırmaya başladılar. Özellikle, sınavın arası ve dinlenme süreleri hakkında bilgi sahibi olmak, öğrencilerin sınav gününü daha iyi planlamalarına yardımcı olabilir. Peki, LGS sınavında ara kaç dakika? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 20:28 Güncelleme 01 Haziran 2024, 20:28
LGS sınav arası kaç dakika? LGS arasında dışarı çıkılıyor mu? 2024 LGS sınavı saat kaçta, birinci ve ikinci oturum arası kaç dk?

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Yaklaşan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için öğrenciler ve veliler araştırmalarını sürdürüyor. 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak sınavın detaylarına yönelik merak edilen konular arasında, sınav sürecinde yanlarında bulundurabilecekleri eşyaların yanı sıra ara süresi ve çıkış izni gibi konular yer alıyor. İşte detaylar...

LGS ARASI KAÇ DAKİKA?

LGS iki oturumdan oluşuyor. Sınavın birinci oturumu olan sözel sınavları saat 09:30'da başlayacak. İkinci oturum olan sayısal sınav ise saat 11.30'da başlayacaktır. Saat 10.45'te sona erecek olan 1. oturumun ardından ara verilecek. 45 dakikalık aradan sonra 2. oturum saat 11.30'da başlayacak.

LGS SINAV ARASINDA DIŞARI ÇIKILIR MI?

LGS oturumları arasında 45 dakikalık mola yer alıyor. Saat 10.45 ile 11.30 arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi duyurusuna göre, sınav günü öğrencilere yalnızca okul bahçesine çıkma ve ihtiyaçlarını karşılama izni verilecek. Öğrencilerin dikkat etmesi gereken bazı önemli kurallar bulunmaktadır:

🔴Sınavdan 15 dakika önce ve sınav süresince son 30 dakika boyunca kesinlikle sınav salonundan çıkış yapmak yasaktır. Bu süre zarfında öğrenciler, sınav odasını terk etmemeli ve sınav süresince sessizliği korumalıdır.

🔴Öğrenciler, sınav arasında tuvalet, su ve hafif atıştırmalık gibi ihtiyaçlarını okul bahçesinde giderebilirler. Ancak, sınav binasına yemek veya içecek alınması kesinlikle yasaktır.

🔴Ara verilen sürede sınav binasını terk eden öğrenciler, tekrar içeriye alınmayacaklardır. Bu nedenle, öğrencilerin sınav süresince sınav binasında kalmaları ve sınav kurallarına uymaları önemlidir.

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