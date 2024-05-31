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Libido Ne Demek? Libido Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Libido ne demek sorusu için araştırmalar hızlandı. Son zamanlarda kullanımının artmasıyla birçok kişi bu kelimenin anlamını araştırmaya başladı. Arama motorlarına yönelen kullanıcılar konuyla ilgili detayları merak ediyor. İşte Libido kelimesi ve anlamı…

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 23:37 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 23:37
Libido Ne Demek? Libido Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Libido kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

LİBİDO NE DEMEK?

"Libido" terimi, psikolojide ve psikanalizde yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Genellikle cinsel dürtülerin veya cinsel enerjinin ifadesi olarak kullanılır.

Sigmund Freud'un psikanalitik teorilerinde önemli bir yer tutar; Freud, libido kavramını kişinin cinsel dürtülerini ve enerjisini ifade eden bir kavram olarak tanımlar. Ancak, modern psikolojide libido terimi sadece cinselliğe atfedilen bir anlamı ifade etmez, aynı zamanda genel bir yaşam enerjisi ve motive olma düzeyini de ifade edebilir.

LİBİDO TDK SÖZLÜK ANLAMI

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