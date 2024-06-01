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Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı! Arda Güler'in maç öncesi Fenerbahçe yanıtı gündem oldu

Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund ve Real Madrid kozlarını Londra'da paylaşacak. Wembley'de oynanacak karşılaşma öncesi gözler milli futbolcularımız Salih Özcan ve Arda Güler'de... Fenerbahçe'den de dev maç öncesi Arda Güler'e destek paylaşımı gelirken, genç yıldızın yanıtı gündem oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 14:49 Güncelleme 01 Haziran 2024, 14:50
Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı! Arda Güler’in maç öncesi Fenerbahçe yanıtı gündem oldu

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin final heyecanı Londra'da yaşanıyor. Almanya'nın köklü kulübü Borussia Dortmund ile İspanya'nın devi Real Madrid, Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu önemli final karşılaşması, dünya çapında milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla bekleniyor.


FİNAL ÖNCESİ ATMOSFER

Wembley Stadyumu'nda oynanacak olan final öncesinde, her iki takımın taraftarları da büyük bir coşku içinde. Stadyum çevresinde başlayan şenlikler, maç saatine kadar devam edecek. Türk taraftarlar, özellikle Salih ve Arda'ya destek olmak için Londra'ya akın etti. Şampiyonlar Ligi kupasını kimin kaldıracağı merakla beklenirken, Türk futbolcuların performansı da büyük bir merak konusu.


TÜRK FUTBOLUNUN GURURLARI: SALİH ÖZCAN VE ARDA GÜLER

Türk futbolseverler için karşılaşmanın ayrı bir heyecanı da var. Türk milli futbolcular Salih Özcan ve Arda Güler, bu dev finalde sahne alacak. Dortmund'un orta saha dinamosu Salih Özcan, sezon boyunca gösterdiği performansla tüm gözleri üzerine çekti. Öte yandan, genç yetenek Arda Güler ise Real Madrid formasıyla sergilediği başarılı performanslarla adından sıkça söz ettirdi.


FENERBAHÇE'DEN ARDA GÜLER'E DESTEK

Fenerbahçe, eski oyuncusu Arda Güler için sosyal medya üzerinden bir destek mesajı yayınladı. Kulübün paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü ve taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.


Arda Güler ise bu anlamlı desteğe "Teşekkürler ailem" yanıtını vererek duygusal bir bağın altını çizdi. Genç yıldızın bu sözleri, sosyal medyada gündem oldu ve futbol dünyasında geniş yankı buldu.

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Borussia Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi finali Dortmund - Real Madrid maçı hangi kanalda?

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