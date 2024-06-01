Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı! Arda Güler’in maç öncesi Fenerbahçe yanıtı gündem oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin final heyecanı Londra'da yaşanıyor. Almanya'nın köklü kulübü Borussia Dortmund ile İspanya'nın devi Real Madrid , Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu önemli final karşılaşması, dünya çapında milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla bekleniyor.



FİNAL ÖNCESİ ATMOSFER

Wembley Stadyumu'nda oynanacak olan final öncesinde, her iki takımın taraftarları da büyük bir coşku içinde. Stadyum çevresinde başlayan şenlikler, maç saatine kadar devam edecek. Türk taraftarlar, özellikle Salih ve Arda'ya destek olmak için Londra'ya akın etti. Şampiyonlar Ligi kupasını kimin kaldıracağı merakla beklenirken, Türk futbolcuların performansı da büyük bir merak konusu.