Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı! Arda Güler’in maç öncesi Fenerbahçe yanıtı gündem oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin final heyecanı Londra'da yaşanıyor. Almanya'nın köklü kulübü Borussia Dortmund ile İspanya'nın devi Real Madrid, Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu önemli final karşılaşması, dünya çapında milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla bekleniyor.
FİNAL ÖNCESİ ATMOSFER
Wembley Stadyumu'nda oynanacak olan final öncesinde, her iki takımın taraftarları da büyük bir coşku içinde. Stadyum çevresinde başlayan şenlikler, maç saatine kadar devam edecek. Türk taraftarlar, özellikle Salih ve Arda'ya destek olmak için Londra'ya akın etti. Şampiyonlar Ligi kupasını kimin kaldıracağı merakla beklenirken, Türk futbolcuların performansı da büyük bir merak konusu.
TÜRK FUTBOLUNUN GURURLARI: SALİH ÖZCAN VE ARDA GÜLER
Türk futbolseverler için karşılaşmanın ayrı bir heyecanı da var. Türk milli futbolcular Salih Özcan ve Arda Güler, bu dev finalde sahne alacak. Dortmund'un orta saha dinamosu Salih Özcan, sezon boyunca gösterdiği performansla tüm gözleri üzerine çekti. Öte yandan, genç yetenek Arda Güler ise Real Madrid formasıyla sergilediği başarılı performanslarla adından sıkça söz ettirdi.