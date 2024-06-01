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Aşk-ı Memnu'nun Adnan'ı Selçuk Yöntem'in 41 yaşında kızı varmış! Hayat Bilgisi dizisinden meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yılları arasında televizyon dünyasına adeta damga vurdu. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisindeki Adnan rolüyle hafızalara kazınan Selçuk Yöntem hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Meğer usta oyuncunun 41 yaşındaki kızı da oyuncuymuş...

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 21:24 Güncelleme 01 Haziran 2024, 22:03
Aşk-ı Memnu’nun Adnan’ı Selçuk Yöntem’in 41 yaşında kızı varmış! Hayat Bilgisi dizisinden meğer hepimiz tanıyormuşuz... 1

Yıllar geçse de popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen efsane dizi Aşk-ı Memnu, Türk televizyon tarihine damga vurdu.

Aşk-ı Memnu’nun Adnan’ı Selçuk Yöntem’in 41 yaşında kızı varmış! Hayat Bilgisi dizisinden meğer hepimiz tanıyormuşuz... 2

Dizide oyuncuların özel hayatları da merak edilirken; özellikle Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisindeki Adnan rolüyle hafızalara kazınan Selçuk Yöntem, hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

Selçuk Yöntem'in oyuncu kızı bakın kim çıktı!

Aşk-ı Memnu’nun Adnan’ı Selçuk Yöntem’in 41 yaşında kızı varmış! Hayat Bilgisi dizisinden meğer hepimiz tanıyormuşuz... 3

1983 tarihinde kucağına aldığı kızı da oyuncu çıktı. Hayat Bilgisi dizisinde başarılı performansını sergileyen 41 yaşındaki oyuncuyu meğer hepimiz tanıyormuşuz.

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