Aşk-ı Memnu'nun Adnan'ı Selçuk Yöntem'in 41 yaşında kızı varmış! Hayat Bilgisi dizisinden meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yılları arasında televizyon dünyasına adeta damga vurdu. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisindeki Adnan rolüyle hafızalara kazınan Selçuk Yöntem hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Meğer usta oyuncunun 41 yaşındaki kızı da oyuncuymuş...