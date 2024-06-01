Aşk-ı Memnu'nun Adnan'ı Selçuk Yöntem'in 41 yaşında kızı varmış! Hayat Bilgisi dizisinden meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yılları arasında televizyon dünyasına adeta damga vurdu. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisindeki Adnan rolüyle hafızalara kazınan Selçuk Yöntem hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Meğer usta oyuncunun 41 yaşındaki kızı da oyuncuymuş...
Yıllar geçse de popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen efsane dizi Aşk-ı Memnu, Türk televizyon tarihine damga vurdu.
Dizide oyuncuların özel hayatları da merak edilirken; özellikle Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisindeki Adnan rolüyle hafızalara kazınan Selçuk Yöntem, hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.
1983 tarihinde kucağına aldığı kızı da oyuncu çıktı. Hayat Bilgisi dizisinde başarılı performansını sergileyen 41 yaşındaki oyuncuyu meğer hepimiz tanıyormuşuz.