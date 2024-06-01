’kredi kartına 3 ay peş peşe sadece asgari ödeme yapanın kartı kapatılacak’ yalanı kısa sürdü

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'kredi kartına 3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartının kullanıma kapatılacağı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacak" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 1, 2024
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), asgari ödemesini yapan kredi kartı… pic.twitter.com/KDTaOHR2RD
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, '3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacak' iddiası doğru değildir" denildi.