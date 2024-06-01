SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Anlaşma sağlandı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirirken gözler transferlere çevrildi. Portekizli teknik adamın etkisiyle Fenerbahçe'nin transferde zorlanması beklenmezken, öyle bir isim gündeme geldi ki Galatasaray taraftarları çıldıracak. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 12:36 Güncelleme 01 Haziran 2024, 12:36
Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Anlaşma sağlandı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de 2023-24 sezonu sona erdi. Rekorların kırıldığı sezonda Galatasaray, 102 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Nasıl oldu kimse anlamadı!

Ligin ilk yarısını lider tamamlayan ve uzun süre zirveden inmeyen Fenerbahçe, özellikle Kadıköy'de yaptığı puan kayıplarının ardından liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Nasıl oldu kimse anlamadı!

Sarı lacivertliler, Rams Park'ta ezeli rakibini mağlup etmesine rağmen şampiyonluğa ulaşamadı ve 99 puanla ligi 2. sırada tamamladı.

Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Nasıl oldu kimse anlamadı!

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ!

Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Nasıl oldu kimse anlamadı!

2. ön eleme turundan itibaren gruplara katılmak için mücadele edecek olan Kanarya'yı zorlu rakipler bekliyor.

Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Nasıl oldu kimse anlamadı!

Sarı lacivertliler transfer harekatını da buna göre yürütmek isterken, 19 Temmuz tarihinde oynanacak ilk ön eleme maçı öncesi takviyelerini tamamlamak istiyor.

Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Nasıl oldu kimse anlamadı!

BRANCO RAPORUNU HAZIRLADI!

9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Nasıl oldu kimse anlamadı!

Sportif direktör Mario Branco'nun raporu doğrultusunda transfer dönemine hazırlanan Kanarya'da, takımdan ayrılacak isimler de gelecekler kadar önem kazandı.

Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Nasıl oldu kimse anlamadı!

Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması, Fenerbahçe'yi en fazla düşündüren etmenlerden biri.

Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Nasıl oldu kimse anlamadı!

BELİRSİZLİK SONA ERDİ!

Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Kanarya, yerini dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile doldurdu.

Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Nasıl oldu kimse anlamadı!

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, kararını açıkladığı basın toplantısında 3 yıllık dönemde çalışacağı teknik adamın Jose Mourinho olduğunu duyurmuştu.

Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Nasıl oldu kimse anlamadı!

Yıldırım, Ali Koç'un ekibinin de Portekizli teknik adam ile görüştüğünü belirtip "İmzaları şimdiden atın. Gerekirse yarı parasını ben öderim" teklifini yapmıştı.

Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Nasıl oldu kimse anlamadı!

İMZA GELDİ!

Bu gelişmelerin ışığında Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Londra'ya giderek Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.

Bunun üzerine Aziz Yıldırım, Portekizli teknik adamla yapacağı yüz yüze görüşmeyi iptal etti. Ardından Fenerbahçe'den de KAP açıklaması geldi.

Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Nasıl oldu kimse anlamadı!

İLKAY GÜNDOĞAN BOMBASI!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da teknik direktörlük sorununun ortadan kalkmasıyla hız kazandı.

Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Nasıl oldu kimse anlamadı!

Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın uzun yıllardır gündeminde olan ve Galatasaraylılığıyla bilinen İlkay Gündoğan için girişimlere başladı.

Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Nasıl oldu kimse anlamadı!

Gelen son haberlere göre Fenerbahçe'de yönetim Barcelona'lı yıldız futbolcuyla anlaşma noktasına geldi.

Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Nasıl oldu kimse anlamadı!

Geçtiğimiz sezon Katalan ekibiyle 36 maça çıkan İlkay, 5 gol 9 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Nasıl oldu kimse anlamadı!

Alman Milli Takımı'nın formasını giyen İlkay'ın güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro.

Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Nasıl oldu kimse anlamadı!

Yıldız ismin Barcelona ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Nasıl oldu kimse anlamadı!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar
İsrail 13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhi’yi açlıktan öldürdü!
Türkiye’den ABD - PKK’nın teröristan planına karşı uyarı: Oldubittiye fırsat vermeyeceğiz | Bakan Yaşar Güler açıkladı: Suriye’den çekilme şartı
ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!
AK Partili belediyelerden 10 maddeli tasarruf planı! Genelge hazırlandı! Kurallar tek tek sıralandı
Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Anlaşma sağlandı!
Tansu Çiller’in acı günü! Eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
LGS’de başarının formülü! Bu kadar kolay olur mu? demeyin: 2 şık arasında kalınırsa ne yapılmalı?
FETÖ elebaşı Gülen’in çiftliği sessizliğe büründü! Öldü mü kaçırıldı mı? Kulislerde bomba büyü iddiası
Fenerbahçe Jose Mourinho’yu KAP’a bildirdi: İmzalar atıldı! İşte sözleşme detayları: O paylaşım gündem oldu
Serum çılgınlığı: Doktorlar bile isyan etti! Ozon, PRP, glutatyon, yara bakımı...
Müge Anlı’da mide bulandıran olay! Üvey kızlarını aramak için programa başvurmuştu! Gerçek bambaşka çıktı! Gözaltına alındılar
ABD’li teknoloji şirketlerinden İsrail’e soykırım desteği: Meta, Instagram, WhatsApp, YouTube, Google, Microsoft hepsi suç ortağı!
ABD ve soykırımcı İsrail’den yeni oyun! Akan kana ortak olan Biden ’barış havarisi’ kesildi: Hamas’sız Gazze ve 3 aşamalı ateşkes planı
Emekliye ikramiye zamanı: Ödeme takvimi nasıl uygulanacak? Aylığı bağlanmayan ne zaman alacak? Kim, ne kadar alacak?
SON DAKİKA