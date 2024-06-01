Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Anlaşma sağlandı!

Süper Lig'de 2023-24 sezonu sona erdi. Rekorların kırıldığı sezonda Galatasaray, 102 puanla şampiyonluğa ulaştı.
Süper Lig'de 2023-24 sezonu sona erdi. Rekorların kırıldığı sezonda Galatasaray, 102 puanla şampiyonluğa ulaştı.
Ligin ilk yarısını lider tamamlayan ve uzun süre zirveden inmeyen Fenerbahçe, özellikle Kadıköy'de yaptığı puan kayıplarının ardından liderliği Galatasaray'a kaptırdı.
Sarı lacivertliler, Rams Park'ta ezeli rakibini mağlup etmesine rağmen şampiyonluğa ulaşamadı ve 99 puanla ligi 2. sırada tamamladı.
HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ!
Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
2. ön eleme turundan itibaren gruplara katılmak için mücadele edecek olan Kanarya'yı zorlu rakipler bekliyor.
Sarı lacivertliler transfer harekatını da buna göre yürütmek isterken, 19 Temmuz tarihinde oynanacak ilk ön eleme maçı öncesi takviyelerini tamamlamak istiyor.
BRANCO RAPORUNU HAZIRLADI!
9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.
Sportif direktör Mario Branco'nun raporu doğrultusunda transfer dönemine hazırlanan Kanarya'da, takımdan ayrılacak isimler de gelecekler kadar önem kazandı.
Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması, Fenerbahçe'yi en fazla düşündüren etmenlerden biri.
BELİRSİZLİK SONA ERDİ!
Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Kanarya, yerini dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile doldurdu.
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, kararını açıkladığı basın toplantısında 3 yıllık dönemde çalışacağı teknik adamın Jose Mourinho olduğunu duyurmuştu.
Yıldırım, Ali Koç'un ekibinin de Portekizli teknik adam ile görüştüğünü belirtip "İmzaları şimdiden atın. Gerekirse yarı parasını ben öderim" teklifini yapmıştı.
İMZA GELDİ!
Bu gelişmelerin ışığında Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Londra'ya giderek Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.
Bunun üzerine Aziz Yıldırım, Portekizli teknik adamla yapacağı yüz yüze görüşmeyi iptal etti. Ardından Fenerbahçe'den de KAP açıklaması geldi.
İLKAY GÜNDOĞAN BOMBASI!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da teknik direktörlük sorununun ortadan kalkmasıyla hız kazandı.
Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın uzun yıllardır gündeminde olan ve Galatasaraylılığıyla bilinen İlkay Gündoğan için girişimlere başladı.
Gelen son haberlere göre Fenerbahçe'de yönetim Barcelona'lı yıldız futbolcuyla anlaşma noktasına geldi.
Geçtiğimiz sezon Katalan ekibiyle 36 maça çıkan İlkay, 5 gol 9 asistlik performans gösterdi.
Alman Milli Takımı'nın formasını giyen İlkay'ın güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro.