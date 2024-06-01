Beyoğlu’nda feci kaza: Arabaların arasında sıkışan gencin bacağı koptu

"Burada boydan boya otobüsler vardı. Çocukta buradaki otobüslerin arasından çıkınca yolu göremedi. Aşağıdan gelen de hızlı geliyordu. Önde de otobüs olduğu için otobüs ile arkadan gelen arabanın arasında sıkıştı çocuk. Bir ses gelince bende hemen koşup baktım, çocuğun dizinden aşağısı tamamen paramparçaydı. 1 ayağı paramparça oldu.

Ondan sonra buradaki otobüsler kaza olunca arabalarını alıp gittiler. Buradan gelen bir ambulansın içinde hasta vardı. Ben önüne geçip durdurdum ve 'Adamın ayağı koptu lütfen yardımcı olun' dedim. Bakıp almak zorundayız dediler ve Allah razı olsun hemen onu da aldılar. Bizde yardımcı olduk ve alıp gittiler. Bu arabaların böyle burada olması yazık günah 25 yaşındaki çocuğun ayağı koptu. Psikolojim bozuldu. Bakıp gören herkes perişan oldu"