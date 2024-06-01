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Beyoğlu'nda feci kaza: Arabaların arasında sıkışan gencin bacağı koptu

Son dakika haberleri... İstanbul Beyoğlu'nda yolun karşısına geçen bir gence otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 2 aracın arasına sıkışan gencin bacağı koptu.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 16:27 Güncelleme 01 Haziran 2024, 16:45
Beyoğlu’nda feci kaza: Arabaların arasında sıkışan gencin bacağı koptu

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İstanbul Beyoğlu'nda araba çarpan gencin bacağı koptu.

Kaza, Beyoğlu Bahriye Caddesi üzerinde 16.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir gence otomobil çarptı.

BACAĞI KOPTU
Korkunç kazada iki aracın arasında sıkışan gencin bacağı koptu. Araç sürücüsü ise hafif yaralandı.

Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, o esnada yoldan geçen dolu ambulansı durdurdu.

AĞIR YARALI
Ambulans içerisinde başka bir hasta olmasına rağmen sağlık görevlileri, ağır yaralı genci alarak Okmeydanı'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürdü.

"ÇOCUĞUN DİZİNDEN AŞAĞISI TAMAMEN PARAMPARÇAYDI"
Kaza sonucu bacağı kopan genç vatandaşa ilk müdahaleyi yaptığını belirten Erdinç Elalmış şunları söyledi:

"Burada boydan boya otobüsler vardı. Çocukta buradaki otobüslerin arasından çıkınca yolu göremedi. Aşağıdan gelen de hızlı geliyordu. Önde de otobüs olduğu için otobüs ile arkadan gelen arabanın arasında sıkıştı çocuk. Bir ses gelince bende hemen koşup baktım, çocuğun dizinden aşağısı tamamen paramparçaydı. 1 ayağı paramparça oldu.

Ondan sonra buradaki otobüsler kaza olunca arabalarını alıp gittiler. Buradan gelen bir ambulansın içinde hasta vardı. Ben önüne geçip durdurdum ve 'Adamın ayağı koptu lütfen yardımcı olun' dedim. Bakıp almak zorundayız dediler ve Allah razı olsun hemen onu da aldılar. Bizde yardımcı olduk ve alıp gittiler. Bu arabaların böyle burada olması yazık günah 25 yaşındaki çocuğun ayağı koptu. Psikolojim bozuldu. Bakıp gören herkes perişan oldu"

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