Toplu para öde şipşak emekli ol: SGK uzmanı sevinçten dört köşe yapacak formülleri peş peşe duyurdu!

Kamu Personelinin Aylıksız İzin Süreleri
Kamu sektöründe çalışan personel, aylıksız olarak geçirdikleri izin sürelerini borçlanabilir. Bu, özellikle uzun süreli sağlık sorunları veya özel durumlar nedeniyle işten ayrı kalmak zorunda kalan kamu çalışanları için emeklilik haklarını koruma altına alır.
Eğitim ve Uzmanlık Borçlanması
Tıp alanında uzmanlık eğitimi gibi uzun süreli eğitimler gören bireyler, bu süreleri borçlanabilir. Özellikle sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen profesyoneller için, uzmanlık eğitimi sürelerini borçlanmak, emeklilik prim günlerini tamamlamada büyük bir fırsat sunar.
Staj Süreleri
Hukuk alanında avukatlık stajı yaparken geçen süreleri borçlanma imkanı da bulunmaktadır. Bu, özellikle hukuk kariyerine yeni başlayan genç avukatların, emeklilik sürecine katkıda bulunmasını sağlar.
Yurtdışı Borçlanması ile Emeklilik
Yurtdışında çalışan Türk vatandaşları, yurtdışında çalıştıkları süreleri Türkiye'deki emekliliklerine saydırarak emekli olabilirler. Bunun için izlenecek adımlar şunlardır:
Başvuru: Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulunulması gerekmektedir.
Belgeler: Yurtdışında çalışılan süreleri ve çalışma şartlarını kanıtlayan belgeler hazırlanmalıdır (çalışma izinleri, sosyal güvenlik dökümleri vb.).
Borçlanma Tutarı: SGK tarafından belirlenen borçlanma tutarı toplu olarak ödenir. Bu tutar, yurtdışında geçen çalışma süresine göre hesaplanır.
Emeklilik Başvurusu: Borçlanma işlemi tamamlandıktan sonra emeklilik için başvuruda bulunulabilir.
Kimler Toplu Para Ödeyerek Emekli Olabilir?
Toplu para ödeyerek emekli olma imkanı, aşağıdaki kişiler için geçerlidir:
Yurtdışında çalışan Türk vatandaşları
Türkiye'de çalışmış ancak prim gün sayısı eksik olan kişiler
Ev hanımları (belirli şartlar altında)
İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler