Toplu para öde şipşak emekli ol: SGK uzmanı sevinçten dört köşe yapacak formülleri peş peşe duyurdu!

Diğer Borçlanma Yolları

Bunların yanı sıra, grev ve lokavt süreleri, hekimlerin fahri asistanlık süreleri, seçim kanunlarına göre görevlerinden ayrılanlar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar ve yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için de borçlanma hakları mevcuttur. Bu durumlar, bireylerin emeklilikte daha rahat bir mali yapıya sahip olmalarını sağlamak için düzenlenmiştir.

SON DAKİKA SGK HABERLERİ, EMEKLİLİK DÜZENLEMELERİ İÇİN YENİ GELİŞMELER TAKVİM.COM.TR'DE!