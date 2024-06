FETÖ’cüler canlı yayında gazeteciye saldırdı! Üzerine araba sürüp ezmeye çalıştı yetmedi yumrukladı

UMED'DEN KINAMA Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) alçak saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı ABD'deki çiftliğinin önünde yayın yapan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a canlı yayında FETÖ mensupları tarafından saldırı gerçekleştirildi. Yunus Paksoy'a yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği olarak Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, durumun takipçisi olacağımızı buradan ilan etmek istiyoruz. Teröristlerle her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Paksoy ile maruz kaldığı alçak saldırı sonrası görüşmemde de kendisine belirttiğim üzere, ilgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hakettiği cezayı alması için ABD'li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hakikatperver gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçluyuz.





FETÖ'CÜ SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU



Gazeteci Yunus Paksoy'a saldıran kişinin FETÖ mensubu Ahmet Can olduğu ortaya çıktı. Kocaeli eski KOM müdürü olan Ahmet Can, yargıdaki FETÖ yapılanmasını koordine ediyordu.10 Ocak 2014'ten bu yana ABD'de olan Can için 2017 yılında ABD'ye iade talebinde bulunulmuştu.