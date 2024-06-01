FETÖ’cüler canlı yayında gazeteciye saldırdı! Üzerine araba sürüp ezmeye çalıştı yetmedi yumrukladı





SALDIRIYI ANLATTI



Saldırının ardından canlı yayına bağlanan Paksoy "911'i aradım. Polis birazdan burada olacak. Şikayette bulunacağım. Burada arabayı üzerime sürdüğü için cana kasıt var. Darp var. 3 adet eyalet polisi geldi. Biri dedektif, diğerleri polis memuruydu. Elimde bir çizik bulunuyor, boynumda da çizikler var. Gömleğim yırtıldı. Kimliklerimi gösterdim, notlarını aldılar." dedi.

Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Sayın Paksoy ile maruz kaldığı alçak saldırı sonrası görüşmemde de kendisine belirttiğim üzere,… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 1, 2024

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Paksoy'a yapılan saldırı sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da bir açıklama geldi. Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Paksoy ile maruz kaldığı alçak saldırı sonrası görüşmemde de kendisine belirttiğim üzere, ilgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hakettiği cezayı alması için ABD'li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hakikatperver gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçluyuz.

FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı ABD'deki çiftliğinin önünde yayın yapan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a (@yunuspaksoy) canlı yayında FETÖ mensupları tarafından saldırı gerçekleştirildi.



Yunus Paksoy'a yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz.



Uluslararası Medya… pic.twitter.com/H3MkxySDDb — Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) (@MedyaUmed) June 1, 2024





UMED'DEN KINAMA



Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) alçak saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı ABD'deki çiftliğinin önünde yayın yapan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a canlı yayında FETÖ mensupları tarafından saldırı gerçekleştirildi. Yunus Paksoy'a yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği olarak Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, durumun takipçisi olacağımızı buradan ilan etmek istiyoruz. Teröristlerle her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.