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Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray'a öyle bir isim geliyor ki...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılılar takımda katkı alamadıkları isimlerle yolları ayırmayı planlarken, yerlerine gelecek isimler de netleşmeye başladı. Erden Timur, dünyaca ünlü Portekizli yıldıza parçalı formayı giydirmek için harekete geçti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 10:10 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 10:11
Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı kırmızılılar, rekorlar kırarark geçirdiği sezonu Fenerbahçe'nin önünde tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iki sezon üst üste aynı başarıyı elde eden Galatasaray'da, başkan Dursun Özbek de yeniden seçilerek görevini sürdürecek.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

BURUK KALIYOR!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceği belirsizliğini koruyordu. Şampiyon teknik adam, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğini duyurdu.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

Yönetimin, tecrübeli teknik adam ile kısa sürede yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

GÖZLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Galatasaray'da tüm plan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek için kurulacak.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

Geride kalan sezonda Bayern Münih ve Manchester United gibi devlerin bulunduğu grupta iyi işlere imza atan Aslan, Kopenhag'ın arkasında kalarak grubunu 3. tamamladı ve Avrupa Ligi'ne düştü.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

Burada Sparta Prag ile karşılaşan temsilcimiz, ilk maçı 3-2 kazansa da ikinci maçta sahadan farklı mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

Bu sezon Devler Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını da bu plan doğrultusunda yapacak.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

İSKELET KORUNACAK

Galatasaray'da ilk hedef takımın iskeletini koruyarak eksik bölgeleri tamamlamak. Bu doğrultuda sezon içerisinde Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Torreira ile yeni sözleşme imzalandı.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi de şampiyonluğun ilan edildiği Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile yüreklere su serpti.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

Arjantinli yıldız gelecek sezon da takımda kalacağını ve 5. yıldızı takmak için mücadele edeceğini söyledi.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

MERTENS BELİRSİZ

İlerleyen yaşına rağmen özellikle ligin ikinci yarısında takımı sırtlayan Mertens, şampiyonluğun mimarlarından oldu.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

Sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsizliğini koruyan Belçikalı yıldız, Sivasspor maçının ardından sözleşme görüşmelerine başlayacaklarını duyurmuştu.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

Ancak o günden bu yana herhangi bir gelişme yaşanmazken, Mertens ailesinin kariyerine Belçika'da devam etmek istedikleri öğrenildi.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

AYRILIKLAR NETLEŞİYOR

Galatasaray'da Okan Buruk'un raporuna göre yönetim çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

Buna göre; neredeyse hiç verim alınamayan Sergio Oliveira, Tete ve Zaha için gelecek teklifler değerlendirilecek.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

Takıma kiralık olarak katılan Ndombele ve Carlos Vinicius ile de devam edilmeyecek.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

Ayrıca 6 aylık sözleşme imzalanan Serge Aurier'in de Galatasaray kariyeri kısa sürecek.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın savunma hattında da bir değişime gitmesi bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı ile yola devam edecek olan Aslan, milli stoperin partnerini değiştirecek.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

Bu doğrultuda Nelsson ve Davinson Sanchez için gelen teklifler değerlendirilecek. Galatasaray'ın bu transferlerden beklentisi en az 20 milyon euro.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

KEREM'DEN AYRILIK SİNYALİ

Sezonun ikinci yarısında formadan uzak kalan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı camiaya veda edebilir. Milli yıldız Konyaspor maçının ardından ayrılık sinyali verdi.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

Adı özellikle MLS ve Arabistan takımlarıyla anılan Kerem Aktürkoğlu, 'Ben takımda olsam da olmasam da...' diyerek veda imasında bulundu.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

TRANSFER KARARI

Galatasaray'da transfer yapılacak bölgeler de belirlendi. Aslan; sağ bek, stoper, orta saha, kanat ve forvet bölgelerine takviye yapacak.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

Galatasaray'ın Mancehster United'ın dünyaca ünlü Portekizli yıldızını gündemine aldığı öğrenildi.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

BRUNO FERNANDES HAREKATI!

Kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan Manchester United'ın yıldızlarını yakın takibe alan Cimbom, İngiliz ekibin 29 yaşındaki 10 numarası Bruno Fernandes'e kancayı taktı.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

Erden Timur, Fernandes'in durumunu yakından izlerken transfere kaynak sağlamak için sponsor arayışlarına başladı bile.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

"Yılın transfer planı" hayata geçer mi bilinmez ancak daha önce birçok yıldıza sarı-kırmızılı formayı giydiren G.Saray yönetimi Fernandes konusunda da ümitli.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

Fotomaç'ın haberine göre yönetim, transfer gerçekleşirse ürün satışı ve reklamdan elde edilecek gelirin de büyük rakamlara ulaşacağını hesaplıyor.

Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...

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